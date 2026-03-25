لاک ڈاؤن کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا: ڈویژنل کمشنر کشمیر
صوبائی کمشنر نے عوام سے گھبرانے سے گریز کرنے اور ہوئے ذخیرہ اندوزی سے اجتناب کرنے کی اپیل کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 25, 2026 at 8:28 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار): ممکنہ لاک ڈاؤن سے متعلق بڑھتی ہوئی قیاس آرائیوں کے بیچ کشمیر صوبے کے ڈویژنل کمشنر ، انشول گرگ، نے واضح کیا ہے کہ "فی الحال ایسا کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے۔" صوبائی کمشنر نے عوام الناس سے پرسکون رہنے اور افواہوں پر کان نہ دھرنے کی اپیل کی ہے۔
ڈویژنل کمشنر نے لاک ڈاؤن کی سبھی افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا: "اگر لاک ڈاؤن کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ لیا جاتا ہے تو اسے سرکاری طور پر عوام تک پہنچایا جائے گا۔ غیر مصدقہ اطلاعات پر یقین کرنے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔" انہوں نے ان باتوں کا اظہار سرینگر میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا۔
انشول گرگ نے مزید کہا کہ صورتحال پر ہر سطح پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی بھی پیش رفت کی نگرانی کر رہے ہیں، اور ریاستی انتظامیہ بھی الرٹ ہے مسلسل پوری صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے۔
حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ گھبراہٹ میں خریداری سے گریز کریں، خاص کر ایندھن اور گیس سلینڈرز کی ذخیرہ اندوزی سے بچیں۔ حکام نے یقین دہانی کی ہے کہ "ضروری اشیاء کی فراہمی برقرار ہے اور فی الحال تشویش کی کوئی بات نہیں۔"
انتظامیہ نے ایک بار پھر زور دیا ہے کہ "صرف سرکاری ذرائع پر ہی بھروسہ کیا جائے۔" انہوں نے عوام سے خبردار رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا ہے کہ "غلط معلومات زمینی سطح پر غیر ضروری خوف و ہراس کا باعث بن سکتی ہیں۔"
قابل ذکر ہے کہ ایران - امریکہ و اسرائیل کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث ایران نے آبنائے ہرمز پر پٹرلیم پروڈکٹس کی گزر پر پابندی عائد کر رکھی ہے اور صرف ان ہی کے مرضی سے جہاز روانہ ہو رہے ہیں جس کے سبب عالمی سطح پر پٹرول اور ایل پی جی کی قلت کا خدشہ ہے جس کے پیش نظر عوام خاص کر بھارت میں کافی خوف ہے اور اس ضمن میں لاک ڈاؤن کی بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ حکومت پٹرل، ڈیزل اور ایل پی جی کی بچت کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کر سکتی ہے۔
