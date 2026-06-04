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بیس سال بعد ریونیو ریکارڈ کی تبدیلی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا: کورٹ نے کی فائنانشل کمشنر کی سرزنش
جموں کشمیر ہائی کورٹ نے بیس سال قبل کیے گئے انتقال کو بحال کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 4, 2026 at 5:03 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے فنانشل کمشنر (ریونیو) کے اُس حکم کو کالعدم قرار دے دیا ہے جس کے ذریعے تقریباً 20 سال پہلے تصدیق شدہ ایک میوٹیشن (انتقال) کو دوبارہ کھول کر منسوخ کرنے کی کارروائی شروع کی گئی تھی۔ ریونیو معاملات میں وقت کی پابندی اور فیصلوں کی حتمیت سے متعلق ایک اہم مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے عدالت نے قرار دیا کہ غیر معمولی اور بلاجواز تاخیر کے بعد نظرثانی کے اختیارات استعمال نہیں کیے جا سکتے۔
جسٹس وسیم صادق نرگل نے اپنے 16 صفحات پر مشتمل فیصلے میں رٹ عرضی منظور کرتے ہوئے 25 مئی 2023 کو فنانشل کمشنر (ریونیو) کی جانب سے جاری کردہ حکم کو منسوخ کر دیا۔ عدالت نے اس کے ساتھ اسٹیٹ کے پی باغ، سرینگر کی میوٹیشن (انتقال) نمبر 4813 کو بھی بحال کر دیا، جس کی اصل تصدیق 9 دسمبر 2004 کو ہوئی تھی۔ یہ عرضی غلام رسول راتھر اور تین دیگر افراد نے فائنانشل کمشنر (ریونیو) اور دو دیگر فریقین کے خلاف دائر کی تھی۔
تنازع اس وقت پیدا ہوا جب 24 فروری 2021 کو فائنانشل کمشنر کے سامنے 2004 کی میوٹیشن کو چیلنج کرتے ہوئے نظرثانی کی عرضی دائر کی گئی۔ یہ چیلنج تقریباً دو دہائیوں بعد سامنے آیا، جبکہ اس دوران میوٹیشن (انتقال) کو کبھی چیلنج نہیں کیا گیا تھا۔
عرضی گزاروں نے مؤقف اختیار کیا کہ نظرثانی کی عرضی غیر معمولی اور بلاجواز تاخیر کے بعد قابل سماعت بنائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ تاخیر معاف کرنے کی کوئی درخواست بھی نظرثانی کی عرضی کے ساتھ منسلک نہیں تھی، جبکہ اس عرصے کے دوران تیسرے فریق کے حقوق بھی پیدا ہو چکے تھے۔
ہائی کورٹ نے اس مؤقف سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ بعض معاملات میں نظرثانی کے لیے کوئی مقررہ قانونی مدت موجود نہیں ہوتی، پھر بھی یہ اختیارات معقول وقت کے اندر استعمال ہونے چاہئیں۔ عدالت نے کہا: "متنازعہ نظرثانی کارروائی ایک بنیادی قانونی خامی کا شکار ہے کیونکہ اس کے ذریعے ایسی میوٹیشن کو دوبارہ کھولا گیا جو حتمی حیثیت اختیار کر چکی تھی اور تقریباً دو دہائیوں تک غیر متنازع رہی۔ ریکارڈ پر اس طویل خاموشی کی کوئی تسلی بخش یا نیک نیتی پر مبنی وضاحت موجود نہیں اور نہ ہی متنازعہ حکم میں اس اہم پہلو پر غور کیا گیا ہے۔"
عدالت نے نوٹ کیا کہ مذکورہ میوٹیشن تقریباً 20 برس تک نافذ العمل رہی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حقوق ریونیو ریکارڈ میں تسلیم کیے گئے اور ان پر عمل بھی ہوا۔
سپریم کورٹ کے متعدد فیصلوں، بشمول ایچ گوروسوامی بمقابلہ اے کرشنایہ کا حوالہ دیتے ہوئے ہائی کورٹ نے کہا کہ وقت کی پابندی کا اصول محض ایک تکنیکی معاملہ نہیں بلکہ عوامی پالیسی اور انصاف کے اصولوں پر مبنی ہے۔
سپریم کورٹ کے مشاہدات نقل کرتے ہوئے جسٹس نرگل نے کہا: "کسی بھی فریق کے سر پر غیر معینہ مدت تک داموکلیس کی تلوار لٹکتی نہیں رہنی چاہیے۔" عدالت نے مزید کہا: "اتنی طویل مدت کے بعد نظرثانی کی عرضی سننے سے میوٹیشن سے پیدا ہونے والی قانونی حیثیت غیر یقینی بن گئی ہے اور اسے مسلسل چیلنج کیے جانے کے خطرے سے دوچار کر دیا گیا ہے۔ ایسا طرزِ عمل حتمیت کے اصول کو کمزور کرتا ہے اور عوامی پالیسی و انصاف کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔"
عدالت نے زور دے کر کہا کہ نظرثانی کے اختیارات تاخیر سے استعمال کرنے سے مستقل غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور پہلے سے طے شدہ حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا: "متنازعہ حکم کا نتیجہ یہ ہے کہ برسوں پرانی ریونیو اندراجات غیر مستحکم ہو جاتی ہیں اور پرانے دعوے دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، جس سے عرضی گزاروں کے حقوق کے بارے میں غیر ضروری اور طویل غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔"
عدالت نے اس دلیل کو بھی مسترد کر دیا کہ دھوکہ دہی کے الزامات پرانے معاملات دوبارہ کھولنے کے لیے خود بخود کافی جواز بن جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ "اگر دھوکہ دہی کا الزام بھی ہو تو نظرثانی کے اختیارات مبینہ دھوکہ دہی کے انکشاف کے بعد معقول مدت کے اندر ہی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔"
فیصلے میں کہا گیا کہ "فریق نمبر 4 کی جانب سے لگایا گیا دھوکہ دہی کا الزام کسی ٹھوس مواد سے ثابت نہیں کیا گیا۔ محض عمومی اور غیر ثابت شدہ الزام کی بنیاد پر ایک طویل عرصے سے قائم میوٹیشن کو متزلزل نہیں کیا جا سکتا۔"
عدالت نے یہ بھی نشاندہی کی کہ فائنانشل کمشنر نے نظرثانی کے اختیارات استعمال کرنے سے قبل تاخیر کے مسئلے پر کوئی غور نہیں کیا۔ عدالت کے مطابق: "فائنانشل کمشنر نے نہ تو تاخیر کے سوال پر غور کیا اور نہ ہی تقریباً دو دہائیوں بعد نظرثانی عرضی سننے کے لیے کسی معقول وجہ کا تعین کیا۔"
عدالت نے مزید کہا کہ اس دوران نہ صرف اہم حقوق قائم ہو چکے تھے بلکہ تیسرے فریق کے مفادات بھی پیدا ہو گئے تھے۔ فیصلے میں کہا گیا: "اتنی غیر معمولی تاخیر کے بعد نظرثانی کے اختیارات استعمال کرنے کے لیے مضبوط اور قائل کرنے والی وجوہات ریکارڈ پر لانا ضروری تھا، جو متنازعہ حکم میں مکمل طور پر موجود نہیں ہیں۔"
ہائی کورٹ نے یہ بھی قرار دیا کہ اتنے طویل عرصے بعد نئے سرے سے انکوائری کا حکم دینا دراصل ایک ایسے دعوے کو دوبارہ زندہ کرنے کے مترادف ہے جو وقت گزرنے کے باعث ناقابلِ سماعت ہو چکا ہو۔
عرضی منظور کرتے ہوئے عدالت نے قرار دیا کہ فائنانشل کمشنر کا حکم قانونی اور طریقہ کار کی خامیوں سے متاثر تھا، اس لیے اس میں عدالتی مداخلت ضروری ہے۔ نتیجتاً ہائی کورٹ نے نہ صرف 25 مئی 2023 کا حکم کالعدم قرار دیا بلکہ میوٹیشن نمبر 4813 بھی بحال کر دی۔
عدالت نے حکم دیا: "لہٰذا رٹ عرضی منظور کی جاتی ہے، فائنانشل کمشنر (ریونیو) کا 25 مئی 2023 کا حکم کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور 9 دسمبر 2004 کی میوٹیشن نمبر 4813 بحال کی جاتی ہے۔"
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