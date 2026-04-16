کارگل لیڈروں نے لداخ کیلئے علاقائی کونسل کی تجویز کو ٹھکرا دیا، کہا 'ریاستی درجے پر کوئی سمجھوتہ نہیں'
مرکز، لیہہ اپیکس باڈی اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس کے بیچ بات چیت چار فروری کو ہوئی آخری میٹنگ کے بعد سے تعطل کا شکار ہے۔
Published : April 16, 2026 at 8:39 AM IST
سرینگر: لداخ کے لیے علاقائی کونسل کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کارگل کی قیادت نے مرکزی حکومت پر زور دیا کہ وہ ریاستی درجہ اور چھٹے شیڈول پر بات چیت دوبارہ شروع کرے۔
دو اہم گروپ لیہہ اپیکس باڈی (ایل اے بی) اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس (کے ڈی اے) جو کہ لداخ یونین ٹیریٹری میں ریاستی حیثیت اور چھٹے شیڈول کی تحریک کی قیادت کر رہے ہیں، سے وزارت داخلہ کی بات چیت چار فروری کو ہوئی آخری میٹنگ کے بعد سے تعطل کا شکار ہے۔
کے ڈی اے کے شریک چیئرمین اصغر علی کربلائی نے کہا کہ اس (آخری میٹنگ) کے بعد پندرہ دن کے اندر مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے وزارت داخلہ کے وعدے کے باوجود، حکومت کی جانب سے مزید کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ''ہم سال 2021 سے وزارت داخلہ کے ساتھ نیک نیتی سے بات چیت کر رہے ہیں، اور ہم ایسا کرتے رہیں گے۔‘‘
کربلائی کے مطابق، لداخ کے یہ دونوں گروپ اپنے بنیادی مطالبات بشمول ریاستی درجہ اور چھٹے شیڈول سے دستبردار نہیں ہوں گے اور ان پر بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ "ہم علاقائی کونسل کو بااختیار بنانے کے حق میں نہیں ہیں اور اس تجویز کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ اگر حکومت ہند کونسل پر مبنی فریم ورک کے علاوہ کوئی بھی نئی تجویز لاتی ہے تو ایپکس اور کے ڈی اے اس پر بات کرنے اور بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔" انہوں نے لداخ کی رکن اسمبلی حنیفہ جان اور کے ڈی اے کے سینئر لیڈر سجاد کرگلی کے ساتھ یہ بات کہی۔
مزید پڑھیں: لداخ کے حقوق کی جدوجہد جاری: سونم وانگچک کا مذاکرات پر زور، پیچھے ہٹنے سے انکار
یہ پیش رفت لداخ کے نئے لیفٹیننٹ گورنر ونائی کمار سکسینہ کے ساتھ کے ڈی اے کی پہلی ملاقات کے بعد سامنے آئی ہے۔ اجلاس کا حوالہ دیتے ہوئے کربلائی نے کہا کہ انہوں نے ایل جی سکسینہ کے ذریعے مرکزی وزارت داخلہ کو آگاہ کر دیا ہے کہ اگر وہ سنجیدہ اور مخلص ہیں تو کے ڈی اے اور ایپکس باڈی کے ساتھ فوری طور پر بات چیت دوبارہ شروع کریں۔
ان کے مطابق "ابہام پیدا کیا جا رہا ہے کہ کے ڈی اے کے اندر مختلف آوازیں ہیں، اور ہمارے بیچ اتفاق نہیں ہے۔ لیکن ہم ملک اور لداخ کے لوگوں پر واضح کر رہے ہیں کہ ہم ریاستی درجے اور چھٹے شیڈول کو ترک نہیں کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے پہلے دن سے ہی کونسل والی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔"
لداخ سابقہ ریاست جموں و کشمیر کا حصہ تھا۔ فی الوقت یہ دو اضلاع کرگل اور لیہہ پر مشتمل ہے۔ پانچ اگست سال 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے ساتھ ساتھ ریاست کو مرکز کے زیر انتظام دو خطوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ان میں سے لداخ کو بغیر کسی مقننہ کے ایک علیحدہ مرکز کے زیر انتظام خطہ بنا دیا گیا۔ سیاسی اور نظریاتی طور پر مختلف ہونے کے باوجود، لداخ کے بودھوں اور مسلمانوں کا اتحاد ان برسوں میں اپنے مطالبات کے لیے مشترکہ مہم چلا رہا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: لداخ کے اسٹیک ہولڈرز نے احتجاجی ریلی کے درمیان انتباہ کیا، "دھمکیوں سے ہمیں خاموش نہیں کیا جا سکتا"
سجاد کرگیلی نے بھی دو ٹوک انداز میں کہا کہ وہ کونسل پر مبنی فریم ورک کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے ریاستی حیثیت اور چھٹے شیڈول پر بامعنی بات چیت کے لیے زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ "وہ بار بار ہم پر زور دیتے ہیں کہ ہم شٹ ڈاؤن، احتجاج، مارچ اور بھوک ہڑتال سے باز رہیں، ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے۔ ہم بھی معمولاتِ زندگی کو متاثر نہیں کرنا چاہتے۔" انہوں نے کہا۔
لیکن، کرگلی کے مطابق، یقین دہانیوں پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ احتجاج کی کال دینے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ "حکومت کے ساتھ ماضی کا تجربہ غیر تسلی بخش رہا ہے کیونکہ کوئی بامعنی بات چیت نہیں ہوئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ مرکز بامعنی بات چیت دوبارہ شروع کرے۔"
اس سے قبل ریاستی درجے اور چھٹے شیڈول کے مطالبے پر شروع ہوئے احتجاج کے دوران ستمبر 2025 میں تشدد پھوٹ پڑنے کی وجہ سے چار افراد ہلاک ہو گئے اور موحولیاتی کارکن سونم وانگچک، جو بھوک ہڑتال کی قیادت کر رہے تھے، کو قومی سلامتی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا گیا، وہ چھ ماہ بعد سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد جودھ پور جیل سے گذشتہ ماہ رہا ہوئے۔
مزید پڑھیں:
سونم وانگچک کی رہائی کے بعد پہلا بیان: “یہ جیت سب کے لیے فائدہ مند، اب بامعنی مذاکرات کی امید”
لداخی لیڈر سونم وانگچک کو ملے گی رہائی، حکومت نے الزامات واپس لے لیے
سونم وانگچک پر سپریم کورٹ نے مرکز سے پوچھا 'یہ تمام باتیں ملک کے لیے خطرہ ہوں گی؟