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خوراک کے حفاظت سے متعلق خلاف ورزیوں پر کوئی سمجھوتہ نہی ہوگا، 85 یونٹس کا معائنہ،16 معاملات میں نوٹس جاری ۔سکینہ ایتو
اس سےقبل میرواعظ محمد عمر فاروق نے کشمیر میں سڑے گلے گوشت کو بار بار ضبطی کے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔
Published : November 16, 2026 at 3:32 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) وزیر صحت سکینہ نے کہا کہ خورا کے تحفظ سے متعلق ضوابط کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔انہوں نے ایکس پر اپنے ایک بیاں میں میں لکھا کہ خوراک کے تحفظ کے حوالے سے کوئی بھی سمجھوتہ نہیں کیا جاسکتا ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی خلاف ورزی پر سخت سے سخت سے کارروائی کی جائے گی۔
وزیر صحت نے کہا کہ کہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (ایف ڈی اے) نے جموں وکشمیر بھر میں گوشت فروخت کرنے والوں کے85 یونٹس کا معائنہ کیا جبکہ 16 معاملات میں نوٹس جاری کیے گئے ہیں ۔انہوں نے مزید کہا کہ 11 معاملات میں قانونی کارروائی شروع کرنے کی سفارش گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ قوانین نفاذ کے عمل میں سخت کیا جارہا ہے جوابدہی کو یقینی بنایا جارہا ہے اور خوراک کے تحفظ کے معیارات کےخلاف ورزی کرنے والوں پر قانون کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔واضح رپے کہ عوامی صحت کو خطرے میں ڈالنے والے کسی بھی عمل کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔عوام کا صحت حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں ۔
اس سے قبل میرواعظ محمد عمر فاروق نے کشمیر میں سڑے گلے گوشت کو بار بار ضبطی کے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوالیہ انداز میں ہوچھا کہ اگرچہ حالیہ پولیس اہلکاروں کی بروقت اور مستعد کارروائی قابلِ تحسین ہے۔
تاہم سوال یہ ہے کہ گزشتہ سال عوامی غم و غصے اور حکام کی جانب سے سخت حفاظتی اقدامات اور ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی یقین دہانیوں کے باوجود یہ سلسلہ آخر کیسے بے روک ٹوک جاری ہے۔ اس مکروہ کاروبار کے پیچھے کون لوگ ہیں اور انہیں بے نقاب کرکے سخت سزا کیوں نہیں دی جا رہی۔
واضح رہے کہ ایک تازہ معاملے میں کشمیر کے وسطی ضلع بڈگام ریلوے اسٹیشن پر ایک بڑی مشترکہ کارروائی کے دوران تقریباً 16 سو کلو گرام سڑا ہوا گوشت ضبط کیا گیا جس کے بعد سڑے ہوئے گوشت کی بھاری مقدار کی برآمدگی نے غیر معیاری اور مضرِ صحت گوشت کی نقل و حمل اور اس کے مقامی بازاروں تک پہنچنے کے خدشات کو ایک مرتبہ پھر جنم دیا ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر بروقت کارروائی نہ کی جاتی تو یہ گوشت غذائی سپلائی چین میں شامل ہو کر عام صارفین کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔
گزشتہ برس کشمیر کے مختلف جگہوں سے ایف ڈی اے کی ایک مسلسل کارروائی کے دوران متعدد کوئنٹل سڑے گلے گوشت کی ضبطی عمل میں لائی تھی۔ایسے میں ایک تازہ معاملے کے بعد سڑے گلے گوشت کی نقل و حمل کی نگرانی اور غذائی تحفظ کے مقررہ اصولوں پر عمل درآمد کے نظام پر ساسی اور سماجی سطح پر بھی سوالات اٹھنے لگے ہیں۔