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’زمین مالکان کو معاوضہ نہیں ملا‘: جموں-پٹھان کوٹ شاہراہ کیلیے حاصل کی گئی زمین پر این ایچ اے آئی کی اپیل خارج
ہائی کورٹ نے رٹ کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا اور مشاہدہ کیا کہ زمین کے اصل مالکان کو اب تک معاوضہ نہیں ملا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 5, 2026 at 8:30 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے جمعرات کو نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا (این ایچ اے آئی) کی اپیل خارج کر دی۔ یہ اپیل جموں-پٹھان کوٹ شاہراہ کی تعمیر اور دیکھ بھال کے لیے مبینہ طور پر استعمال کی گئی دو کنال زمین کے معاملے سے متعلق تھی۔ عدالت نے کہا کہ زمین کے اصل مالکان کو آج تک کوئی معاوضہ ادا نہیں کیا گیا۔
چیف جسٹس ڈاکٹر پشپندر سنگھ بھاٹی اور جسٹس راج نیش اوسوال پر مشتمل ڈویژن بینچ نے پانچ صفحات پر مشتمل فیصلے میں سنگل جج کے سابق فیصلے کو برقرار رکھا۔ عدالت نے واضح کیا کہ بعد میں محکمہ مال کے ریکارڈ سے ملکیت کی تفصیلات ہٹا دیے جانے سے پہلے سے ثابت شدہ مالکانہ حقوق ختم نہیں ہو جاتے۔
عدالت نے اس بات کا بھی نوٹس لیا کہ اس زمین پر ابتدا میں مرکزی محکمہ تعمیرات عامہ (سی پی ڈبلیو ڈی) نے قومی شاہراہ کی تعمیر اور دیکھ بھال کے لیے قبضہ کیا تھا، جس کے بعد یہ زمین این ایچ اے آئی کے حوالے کر دی گئی تھی۔ جموں میں سنائے گئے فیصلے میں ڈویژن بینچ نے کہا کہ سنگل جج کی جانب سے جاری کردہ ہدایات میں کوئی قانونی خامی نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر عدالت نے ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے دائر لیٹرز پیٹنٹ اپیل خارج کر دی۔
جسٹس اوسوال نے فیصلے میں کہا: "ریکارڈ سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ زمین کے اصل مالکان کو آج تک کوئی معاوضہ ادا نہیں کیا گیا۔"
کیا ہے اصل معاملہ
یہ معاملہ جموں کے ایک گاؤں دگیانہ میں سروے نمبر 299 کے تحت آنے والی دو کنال زمین سے متعلق ہے۔ اس فیصلے نے ایک بار پھر اس قانونی ذمہ داری کو اجاگر کیا ہے کہ اگر سرکاری ادارے کسی بنیادی ڈھانچے کے منصوبے کے لیے نجی زمین استعمال کرتے ہیں تو اس کے مالکان کو معاوضہ دینا ضروری ہے۔
یہ اپیل LPA نمبر 80/2026 کے تحت دائر کی گئی تھی، جو WP(C) نمبر 1625/2020 سے متعلق ہے۔ اس کا تعلق 24 فروری 2026 کو سنگل جج کی جانب سے سنائے گئے فیصلے سے تھا، جس میں چودھری محمد صادق بنام یونین آف انڈیا و دیگر کا مقدمہ شامل تھا۔
سنگل جج نے این ایچ اے آئی کو ہدایت دی تھی کہ یا تو زمین کے حصول کے لیے ڈپٹی کمشنر یا متعلقہ مجاز اتھارٹی کے سامنے نئے سرے سے درخواست جمع کرائے یا فیصلے کی مصدقہ نقل موصول ہونے کے چھ ماہ کے اندر زمین کا قبضہ اس کے مالکان کو واپس کرے۔ عدالت نے یہ بھی ہدایت دی تھی کہ ڈپٹی کمشنر یا متعلقہ مجاز اتھارٹی قانون کے مطابق زمین کے حصول کی کارروائی شروع کرے اور متعلقہ قانون میں مقررہ مدت کے اندر اس عمل کو مکمل کرے۔
این ایچ اے آئی نے ان ہدایات کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے بنیادی طور پر دلیل دی تھی کہ اس مقدمے میں حقائق سے متعلق ایسے متنازع سوالات شامل ہیں جو ریکارڈ پر موجود دستاویزات سے مطابقت نہیں رکھتے۔
این ایچ اے آئی کی دلیل
اتھارٹی نے 26 جون 2006 کے ایک حکم کا حوالہ دیتے ہوئے سنگل جج کے سامنے درخواست گزار چوہدری محمد صادق کی ملکیت کے دعوے پر بھی اعتراض کیا تھا۔ این ایچ اے آئی کا بنیادی موقف تھا کہ محکمہ مال کے ریکارڈ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ متعلقہ دو کنال زمین پر مدعا علیہ کا کوئی مالکانہ حق ہے۔
این ایچ اے آئی کے وکیل نے عدالت میں دلیل دی کہ 26 جون 2006 کے حکم سے ظاہر ہوتا ہے کہ 1957 کی گرداوری میں ملکیت اور کرایہ داری سے متعلق خانے خالی چھوڑے گئے تھے۔
اتھارٹی نے یہ بھی کہا کہ دو کنال زمین کو خاص طور پر ’غیر ممکن سڑک‘ (گَیر ممکن روڈ) کے طور پر درج کیا گیا تھا اور یہ جموں-پٹھان کوٹ قومی شاہراہ کا حصہ تھی۔ اسی بنیاد پر این ایچ اے آئی کا موقف تھا کہ چودھری محمد صادق کا اس زمین پر کوئی حق، ملکیت یا مفاد نہیں بنتا، اس لیے وہ زمین کے حصول کی کارروائی شروع کرنے سے متعلق عدالتی ہدایات حاصل کرنے کے حقدار نہیں ہیں۔
اتھارٹی نے مزید کہا کہ سنگل جج نے محکمہ مال کے ریکارڈ اور ملکیت سے متعلق اعتراضات کا صحیح جائزہ لیے بغیر زمین کے حصول کی ہدایت دے کر غلطی کی تھی۔ اس تنازع میں سروے نمبر 299 کی نو مرلہ زمین کی گرداوری میں ترمیم سے متعلق ایک پرانے حکم کی تشریح کا معاملہ بھی شامل تھا۔
دلیل کی مخالفت
این ایچ اے آئی کی اپیل کی مخالفت کرتے ہوئے سینئر وکیل پرنو کوہلی نے دلیل دی کہ زمین کی ملکیت کا دعویٰ محکمہ مال کے ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے۔ خاص طور پر خریف 2000 بکرم اور ربیع 2001 بکرم کی جمعبندی میں اس کا واضح ذکر موجود ہے۔
مدعا علیہ کے مطابق، ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ گاؤں دگیانہ میں سروے نمبر 299 کے تحت تین کنال زمین کئی مشترکہ مالکان کی ملکیت تھی، جن میں ان کے پیش رو منشی خان ولد شکر دین بھی شامل تھے۔
پرنو کوہلی نے عدالت کو بتایا کہ منشی خان کی وفات کے بعد انتقال وراثت نمبر 2894 باقاعدہ منظور کیا گیا تھا، جس میں چودھری محمد صادق اور دیگر شریک مالکان کے نام وراثت درج کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ مال کی موجودہ دستاویزات کی روشنی میں این ایچ اے آئی کی جانب سے ملکیت کے دعوے کو چیلنج کرنے کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے۔
دونوں فریقین کے دلائل سننے اور ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد، جس میں سینئر ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل مونیکا کوہلی کی جانب سے پیش کی گئی دستاویزات بھی شامل تھیں، ڈویژن بینچ نے 1957 سے پہلے کے ملکیتی اندراجات کا جائزہ لیا۔
ہائی کورٹ کا مشاہدہ
ہائی کورٹ نے پایا کہ 1957 سے پہلے کی جمعبندی میں منشی خان کو گاؤں دگیانہ کے سروے نمبر 299 کے تحت پوری تین کنال زمین کا قابض مالک اور شریک مالک واضح طور پر درج کیا گیا تھا۔ اس زمین میں دو کنال اور 16 مرلہ ’وَریال اول‘ جبکہ چار مرلہ ’غیر ممکن‘ زمین کے طور پر درج تھی۔
بینچ نے قرار دیا کہ 1957 کی بعد کی خسرہ، گرداوری میں ملکیت کی تفصیلات درج نہ ہونے کو اس بات کا ثبوت نہیں سمجھا جا سکتا کہ اصل مالک کے حقوق ختم ہو گئے تھے۔ این ایچ اے آئی کی جانب سے ملکیت کے خانے خالی ہونے کی دلیل مسترد کرتے ہوئے فیصلے میں کہا گیا: "صرف اس وجہ سے کہ 1957 کی بعد کی خسرہ، گرداوری میں ملکیت کا خانہ خالی چھوڑ دیا گیا تھا، یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ مدعا علیہ نمبر ایک کے پیش رو کو اس کی ملکیت سے محروم کر دیا گیا تھا، خاص طور پر اس لیے کہ اس سے پہلے کی جمعبندی میں اسے گاؤں دگیانہ کے سروے نمبر 299 کے تحت پوری تین کنال زمین کا قابض شریک مالک واضح طور پر درج کیا گیا تھا۔"
بینچ نے اس بات کا بھی جائزہ لیا کہ اصل تین کنال زمین بعد میں کس طرح تقسیم اور منتقل ہوئی۔ اس میں سے 11 مرلہ زمین مکھن سنگھ کو فروخت کی گئی تھی، جبکہ باقی دو کنال زمین پر سی پی ڈبلیو ڈی نے جموں-پٹھان کوٹ قومی شاہراہ کی تعمیر اور دیکھ بھال کے لیے قبضہ کیا تھا۔ بعد میں یہ زمین این ایچ اے آئی کے حوالے کر دی گئی تھی۔
معاوضہ
عدالت نے خاص طور پر اپنے فیصلے میں درج کیا کہ دو کنال زمین پر قبضے کے بدلے اصل مالکان کو کوئی معاوضہ ادا نہیں کیا گیا۔ ریکارڈ اور سنگل جج کے فیصلے کا جائزہ لینے کے بعد ڈویژن بینچ اس نتیجے پر پہنچا کہ سابقہ فیصلے میں کوئی ایسی قانونی خامی نہیں ہے جس کی بنیاد پر اپیل کے مرحلے پر اس میں مداخلت کی ضرورت ہو۔
عدالت نے کہا: ’’ہم نے رِٹ کورٹ کے معزز جج کی جانب سے سنائے گئے فیصلے کا جائزہ لیا ہے اور ہمارا خیال ہے کہ اس میں اختیار کیا گیا موقف درست ہے اور اس عدالت کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔"
بینچ نے مزید کہا کہ سنگل جج نے معاملے کے تمام پہلوؤں کو درست تناظر میں دیکھا تھا اور متعلقہ قانون کے مطابق ہدایات جاری کی تھیں۔ فیصلے میں کسی غیر قانونی اقدام، خامی یا بے ضابطگی کو نہ پاتے ہوئے عدالت نے این ایچ اے آئی کی اپیل خارج کر دی۔
فیصلے میں کہا گیا: "ہمیں زیرِ اعتراض فیصلے میں کوئی غیر قانونی اقدام، خامی یا ایسی بے ضابطگی نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے اپیل کے اختیار کے تحت اس عدالت کی مداخلت ضروری ہو۔"
عدالت نے مزید کہا کہ اس لیے موجودہ لیٹرز پیٹنٹ اپیل میں کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے اور اسے خارج کیا جاتا ہے۔
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