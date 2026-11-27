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قسطیں ادا کرنے کی شرط پر تاجر کو چار کروڑ کا بینک قرض چکانے کی اجازت
ہائی کورٹ نے فروری 2027 سے ہر ماہ 40 لاکھ روپے ادا کرنے کا حکم دیا۔
Published : November 27, 2026 at 8:58 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے ایک تاجر کو بینک کا 4 کروڑ 30 لاکھ روپے کا بقایا قرض قسطوں میں ادا کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے جموں و کشمیر بینک کو ہدایت دی ہے کہ جب تک تاجر عدالت کی جانب سے مقرر کردہ ادائیگی کے شیڈول پر عمل کرتا رہے گا، اس کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہ کی جائے۔
چیف جسٹس ڈاکٹر پشپیندر سنگھ بھٹی اور جسٹس وسیم صادق نرگل پر مشتمل ڈویژن بنچ نے جموں میں ظفر اقبال کی جانب سے جموں و کشمیر بینک لمیٹڈ اور دیگر کے خلاف دائر عرضی پر یہ حکم صادر کیا۔ عدالت نے درخواست گزار کو فروری 2027 میں 40 لاکھ روپے ادا کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس کے بعد ہر ماہ کے آخر میں 40 لاکھ روپے کی قسط جمع کرنی ہوگی، یہاں تک کہ سود اور دیگر اخراجات سمیت پوری بقایا رقم ادا ہو جائے۔
تاہم عدالت نے واضح کیا کہ اگر درخواست گزار مقررہ شیڈول کے مطابق قسطیں ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو بینک کو سیکورٹائزیشن اینڈ ری کنسٹرکشن آف فنانشل ایسیٹس اینڈ انفورسمنٹ آف سیکورٹی انٹرسٹ (SARFAESI) ایکٹ کے تحت وصولی کی کارروائی شروع کرنے کا اختیار ہوگا۔ یہ حکم WP(C) نمبر 3665/2026 میں جاری کیا گیا۔ درخواست گزار نے عدالت کے سامنے بقایا رقم ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی اور بینک کا قرض چکانے کے لیے منصفانہ موقع فراہم کرنے کی درخواست کی تھی۔
ڈویژن بنچ نے مشاہدہ کیا کہ مقدمے کے حالات، درخواست گزار کا سابقہ ریکارڈ، اس کے وکیل کے دلائل اور عدالت میں دی گئی یقین دہانی کو مدنظر رکھتے ہوئے محدود حد تک اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرنا مناسب سمجھا گیا۔
بنچ نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر درخواست گزار اپنی یقین دہانی کے مطابق ادائیگی کرنے میں ناکام رہتا ہے تو بینک SARFAESI ایکٹ کے تحت کارروائی کرکے اپنی رقم وصول کرنے کے لیے آزاد ہوگا۔ عدالت نے ادائیگی کی مقررہ مدت کے دوران درخواست گزار کو سخت کارروائی سے بھی تحفظ فراہم کیا، تاہم یہ تحفظ عدالتی شرائط پر مکمل عمل درآمد سے مشروط ہوگا۔
حکم نامے میں کہا گیا کہ جب تک درخواست گزار عدالت کی جانب سے مقرر کردہ شرائط اور ادائیگی کے شیڈول کی کسی بھی خلاف ورزی کا مرتکب نہیں ہوتا، اس کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں کی جائے گی۔
درخواست گزار نے 2017 میں بینک سے 4 کروڑ 30 لاکھ روپے کی محفوظ اوور ڈرافٹ (SOD) سہولت حاصل کی تھی۔ بعد میں اس نے مشینری خریدنے کے لیے 22 لاکھ 50 ہزار روپے کا الگ ٹرم لون بھی لیا تھا۔ یہ قرض مکمل طور پر ادا کر دیا گیا تھا اور اس کا اکاؤنٹ بند ہو چکا تھا۔ تاہم، محفوظ اوور ڈرافٹ کی سہولت، جس کی 16 اپریل 2024 کو تجدید کی گئی تھی، 14 جولائی 2025 کو نان پرفارمنگ اثاثہ (NPA) قرار دی گئی۔
درخواست گزار کے وکیل نے عدالت میں یقین دہانی کرائی کہ سماعت کے روز ہی 40 لاکھ روپے ڈیمانڈ ڈرافٹ کے ذریعے جمع کرائے جائیں گے۔ اس کے بعد فروری 2027 میں مزید 40 لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے اور پھر ہر ماہ اتنی ہی رقم جمع کرائی جائے گی، یہاں تک کہ سود، اضافی مدت کے اخراجات اور دیگر واجبات سمیت پوری رقم ادا ہو جائے۔
بینک نے اس تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ اسے اپنی جانب سے موصولہ ہدایات کے مطابق فوری طور پر 40 لاکھ روپے قبول کرنے، جنوری 2027 تک ابتدائی 40 لاکھ روپے کے علاوہ بقایا رقم کا 25 فیصد وصول کرنے اور باقی 75 فیصد رقم 31 مارچ 2027 یا اس سے پہلے سود، اخراجات اور دیگر واجبات سمیت وصول کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
تاہم درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل کو سماعت کے لیے ایک کروڑ روپے کا انتظام کرنے کو کہا گیا تھا، لیکن وہ صرف 40 لاکھ روپے ہی جمع کرانے کے قابل ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ درخواست گزار اپنی ادائیگی کی یقین دہانی پوری کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ درخواست گزار خود سماعت کے دوران موجود تھا اور اس نے اپنے وکیل کی جانب سے دی گئی یقین دہانی سے اتفاق کیا تھا۔ بنچ نے ریکارڈ کیا کہ بینک کی ہدایات کے مطابق 31 مارچ 2027 کے بعد کسی قسم کی رعایت کی گنجائش نہیں ہے۔
عدالت نے مشاہدہ کیا کہ یہ حکم کسی قانونی نکتے پر نہیں بلکہ ایک نیک نیت شہری کو منصفانہ موقع فراہم کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ بینک کے مفادات کا بھی تحفظ کیا گیا ہے۔ بنچ نے مزید واضح کیا کہ جموں و کشمیر بینک عدالت کی جانب سے دی گئی مدت ختم ہونے سے پہلے بھی پوری بقایا رقم کی ادائیگی کے لیے کسی تصفیے یا ادائیگی کے منصوبے پر غور کرنے کے لیے آزاد ہوگا۔
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