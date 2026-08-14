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لازمی تربیت کے بغیر کوئی تقرری نہیں، جے اینڈ کے ہائی کورٹ
عدالت نےفیصلہ دیا کہ فوڈ انسپکٹر کے طور پر تقرری کے لیے فوڈ انسپیکشن اور سیمپلنگ میں تین ماہ کی تربیت لازمی قانونی اہلیت ہے۔
Published : August 14, 2026 at 5:03 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ نہ تو حکومت اور نہ ہی ریکروٹنگ ایجنسی کسی عہدے کے لیے قانونی اہلیت میں نرمی کر سکتی ہے۔ عدالت نے سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹربیونل (سی اے ٹی) کے حکم کو پلٹ دیا جس میں مطلوبہ تربیت کی کمی کے باوجود امیدواروں کو فوڈ انسپکٹر کے طور پر تعینات کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔
قائم مقام چیف جسٹس سنجیو کمار اور جسٹس محمد یوسف وانی کی ڈویژن بنچ نے یونین ٹیریٹری انتظامیہ کی عرضی کو منظور کرتے ہوئے سی اے ٹی سری نگر بنچ کے 25 جولائی 2025 کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔
عدالت نے فیصلہ دیا کہ فوڈ انسپکٹر کے طور پر تقرری کے لیے فوڈ انسپیکشن اور سیمپلنگ میں تین ماہ کی تربیت لازمی قانونی اہلیت ہے، اور یہ شرط نہیں کہ انتخاب کے بعد پوری کی جا سکے۔
عدالت نے کہا اوپر بیان کردہ وجوہات کی بناء پر، ہمیں اس درخواست میں میرٹ معلوم ہوتی ہے اور اس لیے، اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ ٹریبونل کے 25 جولائی 2025 کے حکم اور فیصلے کو ایک طرف رکھا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ٹی اے نمبر 7904/2021 کو خارج کر دیا جاتا ہے۔
یہ کیس جموں و کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ (ایس ایس بی) کی طرف سے فوڈ انسپکٹر کے عہدہ کے لیے شروع کیے گئے بھرتی کے عمل سے متعلق ہے، جو 24 دسمبر 2010 کو شائع ہوا تھا۔ منتخب امیدواروں، ارشد احمد لون اور گلزار احمد خان نے بھرتی کے عمل میں حصہ لیا اور انہیں اوپن میرٹ اور ریزروڈ بی اے کے تحت منتخب کیا گیا۔ تاہم، ان کی سفارشات کو روک دیا گیا جب ایس ایس بی نے دریافت کیا کہ ان کے پاس فوڈ انسپکشن اور سیمپلنگ کے فرائض کے لیے درکار تین ماہ کی تربیت کی کمی ہے۔
امیدواروں نے اس فیصلے کو چیلنج کیا۔ ان کی پٹیشن بعد میں سنٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل (سی اے ٹی) کے پاس بھیجی گئی اور ٹی اے نمبر 7904/2021 کے طور پر رجسٹر کی گئی۔ انہوں نے ٹربیونل کے سامنے دلیل دی کہ انتخاب کے لیے تربیت کی شرط شرط نہیں ہے اور تقرری کے بعد اسے مکمل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز رولز، 2011 کی دفعات اور محکمے کی طرف سے کچھ مواصلات کا حوالہ دیا۔ ٹریبونل نے ان کی دلیل کو قبول کیا اور ایس ایس بی کو چار ہفتوں کے اندر تقرری کے لیے ان کی سفارشات پر کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔
یوٹی انتظامیہ نے اس حکم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ ان کا موقف تھا کہ امیدوار قانون کے تحت مطلوبہ اہلیت سے محروم ہیں، اس لیے ان کی تقرری نہیں ہو سکتی۔ حکومت نے یہ بھی دلیل دی کہ بھرتی کا عمل 2010 میں شروع ہوا، جب ان عہدوں پر تقرریاں خوراک میں ملاوٹ کی روک تھام ایکٹ، 1954، اور خوراک میں ملاوٹ کی روک تھام کے قوانین، 1955 کے تحت کی گئیں۔
1955 کے رولز کے رول 8 کا جائزہ لیتے ہوئے بنچ نے کہا کہ ایک شخص جو سائنس یا دیگر مقررہ مضامین میں گریجویٹ ہے صرف اس صورت میں فوڈ انسپکٹر کے طور پر تعینات کیا جا سکتا ہے جب اس نے کسی تسلیم شدہ اتھارٹی یا ادارے سے فوڈ انسپیکشن اور سیمپلنگ کے کام میں تین ماہ کی تسلی بخش تربیت حاصل کی ہو۔
عدالت نے قانونی شق کا اعادہ کیا اور زور دیا کہ قواعد کے تحت تقرری سے پہلے اہلیت لازمی ہے۔
بنچ نے کہا کہ رول 8 کا مطالعہ یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ فوڈ انسپکٹر کے عہدہ پر تقرری کے اہل ہونے کے لیے کسی شخص کو فوڈ اتھارٹی یا مرکزی حکومت کے ذریعہ منظور شدہ ادارے میں فوڈ انسپیکشن اور سیمپلنگ کے کام میں تین ماہ کی تسلی بخش تربیت حاصل کرنی ہوگی۔
ججوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اس شرط کا خاص طور پر بھرتی کے اشتہار میں ذکر کیا گیا تھا اور امیدواروں نے انتخاب کے عمل میں حصہ لینے سے پہلے اس شرط کو کبھی چیلنج نہیں کیا۔
عدالت نے کہا کہ جواب دہندگان 1 اور 2 اشتہاری نوٹیفکیشن میں اس شرط سے بخوبی واقف تھے، پھر بھی انہوں نے اشتہاری نوٹیفکیشن یا اس میں بیان کردہ اہلیت کے تقاضوں پر سوال نہیں اٹھایا۔ انہوں نے نااہل ہونے کے باوجود انتخابی عمل میں حصہ لیا۔
ٹربیونل کے اس نظریے کو مسترد کرتے ہوئے کہ تقرری کے بعد تربیت لی جا سکتی ہے، ہائی کورٹ نے کہا کہ رول 8 کی زبان میں اس طرح کی تشریح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
بنچ نے مشاہدہ کیا کہ قاعدہ 8، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، واضح اور غیر مبہم ہے اور یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص فوڈ انسپکٹر کے طور پر تقرری کا اہل نہیں ہوگا جب تک کہ اس نے فوڈ انسپکشن اور سیمپلنگ کے کام میں تین ماہ کی تربیت حاصل نہ کی ہو۔
عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ محکمہ صحت اور طبی تعلیم نے ایس ایس بی کو مطلع کیا تھا کہ تربیتی اہلیت درکار ہے اور تقرری کے لیے ایک شرط ہے۔ بنچ کے مطابق، ٹربیونل امیدواروں کو ریلیف دینے سے پہلے اس پہلو پر مناسب غور کرنے میں ناکام رہا۔
ایک اور اہم مسئلہ فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز رولز 2011 پر ٹربیونل کے انحصار سے متعلق ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ انحصار غلط تھا کیونکہ بھرتی کا عمل 2010 میں شروع ہوا تھا، جب پرانے قانون کے تحت تقرریاں کی گئی تھیں۔
فیصلے میں کہا گیا کہ ٹربیونل کا فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز رولز 2011 پر انحصار کرنا غلط تھا، کیونکہ سوال میں انتخاب کا عمل 2010 میں شروع ہوا تھا۔ اس لیے فوڈ انسپکٹرز کا انتخاب اور تقرری 1954 کے ایکٹ اور اس کے تحت بنائے گئے 1955 کے قوانین کی بنیاد پر ہونی چاہیے تھی۔
ایک بیان میں جس کے سرکاری بھرتیوں سے متعلق تنازعات کے وسیع اثرات ہو سکتے ہیں، بنچ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ قانونی اہلیت کی شرائط میں اس وقت تک نرمی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ متعلقہ قانون خود اس طرح کی نرمی کی اجازت نہ دے۔
عدالت نے کہا کہ ایک بار جب کسی عہدے کے لیے قابلیت قانون کے ذریعے قائم ہو جاتی ہے، نہ تو آجر اور نہ ہی سلیکشن ایجنسی کو ان میں تبدیلی یا نرمی کرنے کا اختیار ہے۔ حکومت یا انتخابی ایجنسی کی طرف سے مطلوبہ اہلیت میں نرمی عام طور پر جائز نہیں ہے جب تک کہ اس طرح کی نرمی اس قانون پر مبنی نہ ہو جس نے اہلیت کو قائم کیا ہو۔
بنچ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ منتخب امیدواروں کے وکیل کسی بھی قانونی شق کا حوالہ دینے میں ناکام رہے جو انہیں اہلیت کی شرط میں نرمی کا اختیار دیتا ہے۔