ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کوئی اضافی فیس نہیں اور نہ ہی کوئی نجی اسکول اضافی کتابیں خریدنے پر والدین کو مجبور کرسکتا ہے، وزیر تعلیم شمیم فردوس
فردوس نے خبردار کیا کہ متفرق اخراجات، اضافی چارجز، اضافی کتابیں یا دیگر سرگرمیوں کے نام پر والدین سے رقم وصولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
Published : November 21, 2026 at 3:51 PM IST
سرینگر ( پرویز الدین): جموں و کشمیر کی وزیر تعلیم شمیم فردوس نے کہا کہ ابتدائی جماعتوں کی سرمائی تعطیلات کا اعلان موجودہ موسمی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر دفتر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے شمیم فردوس نے کہا کہ حکومت مسلسل موسمی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور مناسب وقت پر سرمائی تعطیلات کے حوالے سے کوئی فیصلہ لیا جا سکتاہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کی صحت اولین ترجیح ہے۔
انہوں نے کہا کہ حکومت پہلے ہی سرکاری اور نجی اسکولوں کے اوقات میں تبدیلی کر چکی ہے جس کی لوگوں خاص کر والدین کی جانب سے پزیرائی مل رہی ہے۔ فیس کے معاملے پر وزیر موصوف نے کہا کہ والدین کی جانب سے اضافی فیس کے حوالے سے کافی شکایات موصول ہورہی ہیں۔ شمیم فردوس نے کہا کہ کوئی بھی نجی اسکول اضافی فیس نہیں لے سکتا ہے اور نہ ہی زبردستی کتابوں کا بوجھ بچوں کے کاندھوں پر ڈال سکتا ہے۔
اسکولوں کی فیس اور اضافی چارجز سے متعلق شکایات پر وزیر موصوفہ نے کہا کہ حکومت پہلے ہی واضح ہدایت دے چکی ہے کہ نجی اسکول اضافی فیس وصول نہیں کرسکتے ہیں اور نہ ہی اضافی کتابین خریدنے پر والدین کو مجبور کرسکتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ متفرق اخراجات، اضافی چارجز، اضافی کتابیں یا دیگر سرگرمیوں کے نام پر والدین سے رقم وصولنے کی اجازت نہیں ہوگی اور ہدایات پر عمل نہ کرنے اور خلاف ورزی کرنے والے اسکولوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
وزیر تعلیم نے مزید کہاکہ نجی اسکولوں کی تجویز کردہ نصاب کے علاوہ اضافی تعلیمی مواد فراہم کرسکتے ہیں البتہ وہ والدین یا بچوں کو اضافی کتابیں خریدنے پر مجبور نہیں کرسکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکول انتظامیہ اضافی تعلیم فراہم کرنے کے لیے ڈیجٹیل پلیٹ فارمز، انٹرنیٹ وسائل یا کلاس روم میں تدریسی طریقوں کا استعمال کرسکتے ہیں۔