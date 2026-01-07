ETV Bharat / jammu-and-kashmir
این ایم سی نے شری ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج کی منظوری منسوخ کر دی، طلباء کو دوسرے اداروں میں شفٹ کیا جائے گا
ایم اے آر بی نے ریگولیٹری اصولوں کو پورا کرنے میں ناکام رہنے پر اجازت واپس لینے یا منسوخ کرنے کا حق محفوظ رکھا تھا۔
Published : January 7, 2026 at 7:22 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): نیشنل میڈیکل کمیشن کے میڈیکل اسسمنٹ اینڈ ریٹنگ بورڈ (MARB) ایم اے آر بی نے جموں و کشمیر کے ریاسی میں شری ماتا ویشنو دیوی انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل ایکسی لینس کو کم سے کم معیارات کی عدم تعمیل پر دی گئی اجازت کا خط واپس لے لیا ہے۔
ایم اے آر بی (MARB) کی طرف سے منگل کو جاری کردہ ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ تعلیمی سال 2025-26 کی کونسلنگ کے دوران کالج میں داخل ہونے والے تمام طلبا کو جموں و کشمیر کے دیگر طبی اداروں میں مرکز کے زیر انتظام انتظامیہ کی مجاز اتھارٹی کی طرف سے اضافی نشستوں کے طور پر جگہ دی جائے گی۔
اس کا مطلب ہے کہ داخلہ لینے والا کوئی بھی طالب علم اجازت منسوخ ہونے کے فیصلے کی وجہ سے ایم بی بی ایس کی سیٹ سے محروم نہیں ہوگا۔ اس کے بجائے انہیں جموں و کشمیر کے دوسرے تسلیم شدہ میڈیکل کالجوں میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔
دیگر اداروں میں طلبہ کی منتقلی پر عمل درآمد کا اختیار یونین ٹیریٹری کے نامزد کردہ صحت اور مشاورتی حکام کے پاس رہے گا، جنہیں آرڈر کی کاپیوں کے ذریعے باضابطہ طور پر فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ حکم نامے کے مطابق سرپرائز انسپکشن کے دوران عدم تعمیل سامنے آئی، نیز این ایم سی (NMC) کا یہ فیصلہ فوری طور پر نافذ العمل ہے۔
انسٹی ٹیوٹ نے 5 دسمبر 2024 اور 19 دسمبر 2024 کو جاری کردہ این ایم سی کے عوامی نوٹس کے تحت تعلیمی سال 2025-26 کے لیے 50 ایم بی بی ایس نشستوں کے ساتھ ایک نئے میڈیکل کالج کے قیام کے لیے درخواست دی تھی۔ درخواست پر کارروائی کرنے کے بعد ایم اے آر بی نے 8 ستمبر 2025 کو ایم بی بی ایس کورس شروع کرنے کی اجازت کا خط دیا۔
آرڈر میں کہا گیا کہ اجازت نامہ کئی شرائط سے مشروط تھا، بشمول ضروری معیارات کو برقرار رکھنا، سرپرائز انسپکشن کی اجازت دینا، درست معلومات فراہم کرنا اور تجدید سے پہلے خامیوں کو دور کرنا۔ ایم اے آر بی نے غلط بیانی، عدم تعمیل یا ریگولیٹری اصولوں کو پورا کرنے میں ناکامی کی صورت میں اجازت واپس لینے یا منسوخ کرنے کا حق محفوظ رکھا تھا۔
اجازت نامے کے خط کے اجراء کے بعد کمیشن کو متعدد شکایات موصول ہوئیں جن میں کالج میں ناکافی انفراسٹرکچر، طبی مواد اور اہل کل وقتی ٹیچنگ فیکلٹی اور ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کا الزام لگایا گیا تھا۔ شکایات میں دیگر مسائل کے علاوہ داخل مریضوں اور آؤٹ پیشنٹ کے ناکافی بوجھ اور بستر پر قبضے کے ناقص اعدادوشمار کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔
نیشنل میڈیکل کمیشن ایکٹ 2019 کے سیکشن 28(7) کے تحت کام کرتے ہوئے، جو ایم اے آر بی کو بغیر کسی پیشگی اطلاع کے طبی اداروں کی حیرت انگیز تشخیص کرنے کا اختیار دیتا ہے، تشخیص کاروں کی ایک ٹیم نے 2 جنوری 2026 کو کالج میں ایک معائنہ کیا۔ اس معائنہ نے بعد میں آنے والے منفی نتائج کی بنیاد بنائی۔
تشخیصی رپورٹ نے انسٹی ٹیوٹ میں فیکلٹی کی طاقت، طبی مواد اور انفراسٹرکچر میں وسیع خامیوں کو اجاگر کیا۔ ان میں تدریسی فیکلٹی میں 39 فیصد کمی اور ٹیوٹرز، مظاہرین اور بزرگ رہائشیوں میں مقررہ ضرورت کے خلاف 65 فیصد کمی شامل ہے۔
مریضوں کا بوجھ اور طبی خدمات بھی معمول سے بہت کم پائی گئیں، او پی ڈی میں دوپہر 1 بجے 182 حاضری مطلوبہ 400 کے مقابلے اور بیڈ کی دستیابی مطلوبہ 80 فیصد کے مقابلے میں 45 فیصد تھی۔
انتہائی نگہداشت کے یونٹوں میں مبینہ طور پر صرف 50 فیصد اوسط بستر دستیاب تھا، جب کہ ڈیلیوری کی اوسط تعداد تقریباً 25 ماہانہ تھی، جسے ایم اے آر بی "مجموعی طور پر کمی" قرار دیا۔ مزید یہ کہ کچھ شعبہ جات میں طلبہ کی عملی لیبارٹریز اور ریسرچ لیبارٹری دستیاب نہیں تھی۔
لیکچر تھیٹر کم از کم معیاری تقاضوں کے مطابق نہیں تھے، لائبریری میں 1,500 کی ضرورت کے مقابلے میں صرف 744 کتابیں تھیں اور 15 کے مقابلے میں صرف دو جرائد تھے۔ رپورٹ میں ایم ڈی آر-ٹی بی کے انتظام کے لیے اے آر ٹی سنٹر اور سہولیات کی عدم موجودگی کے ساتھ ساتھ کچھ محکموں میں بنیادی ڈھانچے کی مجموعی خامیوں کو بھی درج کیا گیا ہے، بشمول مرد اور خواتین کے الگ الگ وارڈز کی کمی بھی درج کی گئی۔
پانچ آپریشن تھیٹروں کی ضرورت کے مقابلے میں صرف دو آپریشن تھیٹر کام کر رہے تھے، او پی ڈی ایریا میں کوئی معمولی او ٹی نہیں تھی اور پیرا کلینیکل مضامین کے لیے آلات کو ناکافی سمجھا جاتا تھا۔
ایم اے آر بی نے "طبی اداروں کے قیام، تشخیص اور درجہ بندی کے ضوابط، 2023" کے باب V (منظوری اور جرمانے) کے ضابطے 29 کا حوالہ دیا، جس میں میڈیکل کالج کی طرف سے عدم تعمیل کو جرم کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ معائنہ رپورٹ میں درج خامیوں کو ان ضوابط کے تحت عدم تعمیل کے طور پر درجہ بندی کی گئی تھی۔
تشخیص پر غور کرنے کے بعد کمیشن نے نتیجہ اخذ کیا کہ انسٹی ٹیوٹ میڈیکل کالج کے قیام اور چلانے کے لیے یو جی ایم ایس آر (UGMSR-2023) میں بیان کردہ کم از کم معیاری تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکام رہا۔ نتیجتاً این ایم سی چیئرمین کی منظوری سے ایم اے آر بی نے فوری اثر کے ساتھ اجازت نامے کو واپس لینے کا فیصلہ کیا۔
اجازت نامے کا خط واپس لینے کے علاوہ، ایم اے آر بی نے اصل اجازت کی شرائط کے مطابق، کالج کی طرف سے پیش کردہ پرفارمنس بینک گارنٹی طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ قدم ادارے کے لیے عدم تعمیل کے مالی اور ریگولیٹری نتائج کی نشاندہی کرتا ہے۔