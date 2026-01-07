ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ویشنو دیوی کالج میں MBBS کورس منسوخ، بھاجپا و سنگھرش سمیتی مطمئن
ویشنو دیوی میڈیکل انسٹی ٹیوٹ کی MBBS داخلوں کی منسوخی کو سنگھرش سمیتی نے باطل پر حق کی جیت سے تعبیر کیا۔
سرینگر (عامر تانترے) : نیشنل میڈیکل کمیشن (NMC) کی جانب سے شری ماتا ویشنو دیوی انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل ایکسیلنس (SMVDIME) کا 2025-26 کے لیے ایم بی بی ایس کورس کی اجازت منسوخ کیے جانے پر جموں کے سیاسی سی سماجی رہنما اس فیصلے کے حق میں کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور اسے درست اقدام قرار دے رہے ہیں۔
این ایم سی کی جانب سے ویشنو دیوی میڈیکل کورس کی ڈی رجسٹریشن کے ساتھ ہی شری ماتا ویشنو دیوی سنگھرش سمیتی (SMVDSS) کی 45 روزہ تحریک بھی مکمل ہو گئی جو گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے ویشنو دیوی میڈیکل کالج میں مسلم طلبہ کے داخلوں کو منسوخ کیے جانے اور ویشنو دیوی میڈیکل کالج کو صرف ہند طلبہ و طالبات کے لیے مختص رکھے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سمیتی میں صوبہ جموں کی دایاں بازو جماعتیں شامل ہوئیں اور یک جٹ ہوکر اس کے کارکنان لگاتار احتجاج اور ریلیز برآمد کر رہے تھے۔
بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے بھی این ایم سی کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ’امن قائم کرنے کے لیے‘ اسے نیک شگون سے تعبیر کیا اور تنظیم سمیت مرکزی وزیر جے پی نڈا کی ستائش بھی کی۔ بی جے پی جموں و کشمیر کے صدر ست شرما نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ’’این ایم سی کی میڈیکل اسسمنٹ اینڈ ریٹنگ بورڈ (MARB) کی جانب سے اچانک معائنے اور بنیادی ڈھانچے سمیت دیگر سنگین خامیوں کی نشاندہی کے بعد اجازت واپس لینا ایک قابلِ ستائش قدم ہے۔‘‘ شرما کے مطابق ’’یہ فیصلہ جموں میں کشیدہ صورتحال کو پُرامن بنانے میں مددگار ثابت ہوا ہے۔‘‘
ست شرما نے مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے ’’انسٹی ٹیوٹ میں داخلہ لینے والے طلبہ کے تعلیمی مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے انہیں جموں و کشمیر کے سرکاری میڈیکل کالجوں میں ایڈجسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ ان کی پڑھائی بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہ سکے۔‘‘
ادھر، سمیتی کے کنوینر کرنل (ر) سکھویر سنگھ منکوٹیا نے بھی این ایم سی فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ’’یہ سچ اور برائی کے درمیان جنگ تھی جس میں بالآخر سچ غالب آیا۔‘‘ انہوں نے وزیر داخلہ سمیت صحت و خاندانی بہبود کے وزیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ’’مرکزی حکومت نے ہندو عوام کے جذبات کو سمجھتے ہوئے سمیتی کے خدشات کو دور کیا اور 45 دن کے اندر نتائج سامنے آئے۔‘‘
تاہم، کانگریس پارٹی نے اس فیصلے پر سخت ردعمل ظاہر کیا اور بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ’’یہ قدم وزارت صحت کی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اٹھایا گیا۔‘‘ پردیش کانگریس کمیٹی (PCC) کے ترجمان رویندر شرما نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ ’’ماتا ویشنو دیوی کے نام سے منسوب ایک اہم طبی ادارے کو بند کرنے سے جموں کو کیا حاصل ہوا؟‘‘ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے خطہ جموں نقصان میں رہا اور بی جے پی کو اپنے اقدامات کی وضاحت دینی ہوگی۔‘‘
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے رویندر شرما نے کہا کہ ’’بی جے پی اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ادارے کو متنازعہ بنا کر بند کر رہی ہے اور کانگریس اس معاملے پر خاموش نہیں بیٹھے گی۔‘‘
واضح رہے کہ یہ تنازعہ اس وقت شدت اختیار کر گیا تھا جب NEET امتحان میں کامیابی کے بعد 42 مسلم طلبہ کو BOPEE کے ذریعے ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج میں ایم بی بی ایس پلیسمنٹ کی گئی، جس پر جموں کی کئی تنظیموں نے اعتراض ظاہر کرتے ہوئے صرف ہندو طلبہ کے کالج میں داخلے کا مطالبہ کیا۔ چونکہ قوانین میں مذہبی بنیاد پر داخلے کی کوئی شق موجود نہیں تھی، اس لیے این ایم سی نے معیار کی خلاف ورزیوں کو بنیاد بنا کر ایم بی بی ایس اجازت نامہ واپس لے لیا۔
دریں اثنا، نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے تاحال اس معاملے پر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔
