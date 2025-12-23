ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نتیش کمار نے اپنی حرکت سے ملک کو بدنام کیا: سریندر سنگھ چنئی
سریندر سنگھ چنئ نے کہا کہ یہ واقعہ نہ صرف اخلاقی پستی بلکہ سیاسی پستی کی بھی ایک اعلی مثال ہے۔
Published : December 23, 2025 at 5:24 PM IST
پلوامہ/ترال: (شبیر بٹ) بہار کے وزیراعلیٰ نتیش کمار کو ایک مسلم خاتون ڈاکٹر کو تقرری نامہ تقسیم کرنے کے دوران حجاب کھینچنے پر ملک بھر میں تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس دوران جہاں آج یوتھ کانگریس نے سرینگر میں نتیش کمار کا پتلا نذر آتش کیا، وہیں کانگریس کے سینئر نائب صدر سریندر سنگھ چنی نے آج جنوبی کشمیر کے ترال میں میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس معاملے پر نتیش کمار کو ہدف تنقید بنایا اور کہا کہ اگر ایک منتخب وزیر اعلی اس قسم کی گھناؤنی حرکت کر سکتا ہے تو پھر ان کے وزراء اور ممبران اسمبلی کس راہ پر جا سکتے ہیں!
سریندر سنگھ چنئ نے کہا کہ کانگریس نے واقعے کے پہلے ہی دن نتیش کمار کی مذمت کی۔ انہوں مزید کہا کہ یہ نہ صرف اخلاقی پستی بلکہ سیاسی پستی کی ایک اعلی مثال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف ملک کے وزیراعظم نریندر مودی 'بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ' نعرہ دے رہے ہیں وہیں ملک کے برسراقتدار لوگ اگر اس طرح کی سوچ رکھتے ہوں تو پھر ملک کس سمت میں جا سکتا ہے۔
سریندر سنگھ چنئ نے کہا کہ حجاب صرف مسلم خواتین نہیں پہنتی بلکہ ہندو اور سکھ گھرانوں میں بھی عورتیں چنی یا دوپٹے سے منہ ڈھک کے رکھتی ہیں۔ اس لیے حجاب کو کسی خاص فرقے کی جانب منسوب کرنا پست زہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔
