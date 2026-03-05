ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ کے کھرم درگاہ میں خشک موسم سے نجات کی خاطر نماز استسقاء کا اہتمام
ضلع کی مختلف مساجد، درگاہوں، خانقاہوں میں بھی خشک سالی سے نجات کیلئے دعائیں کی گئیں۔
Published : March 5, 2026 at 6:24 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) ضلع اننت ناگ کے کھرم درگاہ حضرت بل میں خشک موسم سے نجات کی خاطر نماز استسقاء کا اہتمام کیا گیا۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے فوراً بعد نماز استسقاء ادا کی گئی، جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کرکے اللہ سے رقت آمیز انداز میں دعائیں کیں۔ وہیں ضلع کی مختلف مساجد، درگاہوں، خانقاہوں میں بھی خشک سالی سے نجات کیلئے دعائیں کی گئیں۔ مجالس میں ائمہ مساجد اور علمائے کرام نے لوگوں کو توبہ و استغفار کی اپیل کی۔
تحصیل بجبہاڑہ سے وابستہ درجنوں دیہات جن میں ،مرہام، کھرم، شالگام، نوشہرہ، سرہامہ، واگہامہ، مہند، بدڈو، سٹکی پورہ، ڈوڈو و دیگر کئی گاؤں کے لوگ بڑی تعداد میں نماز استسقاء میں شامل ہوئے۔
اس موقع پر خطباء نے اپنے بیان میں کہا کہ اس وقت جو موسمی صورتحال درپیش ہے، اس سے ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر کی صنعتیں متاثر ہوں گی، جس سے لوگوں کو شدید مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ خشک موسم کی وجہ سے نہ صرف کشمیر کے آبی ذخائر بھی سوکھ گئے ہیں، بلکہ لوگوں کو مختلف بیماریوں کی صورت میں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اہلیان کشمیر اپنے رب کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوکر اُس کی رحم وکرم کی دعا کریں۔
واضح رہے کہ وادی کشمیر میں موسم سرما کا خاتمہ بھی ہوا لیکن ابھی تک نہ پہاڑی علاقوں میں اس نوعیت کی برف وباراِں اور نہ ہی میدانی علاقوں میں بارشییں یا برف باری ہوئی۔ وہیں دن کے درجہ حرارت میں بدریج اضافہ ہوا ہے جس سے لوگوں خاص خر کسانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔