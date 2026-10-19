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اننت ناگ میں پولیس کی شبانہ کارروائیاں جاری، ایک ہفتہ میں 228 مشتبہ افراد گرفتار،31 گاڑیاں 227 موٹر سائیکلیں ضبط
پولیس نےمشکوک سابقہ ریکارڈ رکھنے والی 14 گاڑیوں کو بھی ضبط کیا، جنہیں مزید تصدیق اور ضروری قانونی کارروائی کے لیے تحویل میں لیا گیا۔
Published : October 19, 2026 at 10:50 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) اننت ناگ میں پولیس نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ضلع بھر میں رات کے وقت خصوصی چیکنگ اور نفاذِ قانون کی متعدد کارروائیاں انجام دیں،جس دوران ٹریفک قوانین اور غیر قانونی کان کنی کرنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائیاں عمل میں لائی گئیں ۔
پولیس کی جانب سے 14، 17 اور 19 اکتوبر کو جاری کردہ تفصیلات کے مطابق، ان کارروائیوں کے دوران غیر قانونی کان کنی میں استعمال ہونے والی 22 ٹریکٹر، 7 ٹپر، ایک ڈمپر اور ایک جے سی بی مشین سمیت مجموعی طور پر 31 گاڑیاں اور مشینیں ضبط کی گئیں۔
ان کارروائیوں کے دوران سیکیورٹی اور تصدیقی اقدامات کے تحت مجموعی طور پر 228 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ پولیس نے ضلع کے مختلف علاقوں میں ناکہ بندی، رات کے وقت چیکنگ اور نگرانی کے ذریعے مشتبہ نقل و حرکت پر نظر رکھی اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیاں انجام دیں۔
اسی دوران، بغیر درست دستاویزات کے سڑکوں پر چلائی جانے والی 127 موٹر سائیکلوں کو ضبط کیا گیا یا ان کے چالان جاری کیے گئے۔ اس کے علاوہ، موٹر وہیکل ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے 47 افراد کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔
پولیس نے مشکوک سابقہ ریکارڈ رکھنے والی 14 گاڑیوں کو بھی ضبط کیا، جنہیں مزید تصدیق اور ضروری قانونی کارروائی کے لیے تحویل میں لیا گیا۔ وہیں ، 14 اکتوبر کو انجام دی گئی کارروائی کے دوران غیر قانونی لکڑی کی اسمگلنگ میں ملوث ایک شخص کو گرفتار کیا گیا۔
اننت ناگ پولیس کے مطابق، ان کارروائیوں کا مقصد غیر قانونی کان کنی پر روک لگانا، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کا سدباب کرنا، مشتبہ سرگرمیوں کی نگرانی بڑھانا اور ضلع میں سیکیورٹی انتظامات کو مزید مستحکم بنانا ہے۔
پولیس نے واضح کیا ہے کہ غیر قانونی کان کنی، بغیر درست دستاویزات گاڑیاں چلانے اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری رہے گی۔