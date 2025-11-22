وادیٔ کشمیر میں رات کے درجۂ حرارت میں واضح کمی، سری نگر میں منفی دو ڈگری ریکارڈ

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وادیٔ کشمیر میں رات کے درجۂ حرارت میں واضح کمی، سری نگر میں منفی دو ڈگری ریکارڈ
جموں و کشمیر وادی کو سرد لہر نے اپنی گرفت میں پوری طرح لے لیا۔ سرینگر میں پارہ منفی 2 ڈگری سیلسیس تک گرگیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 22, 2025 at 12:27 PM IST
سری نگر، جموں و کشمیر (راجہ عامر خان): سردی کی برفیلی لہر نے جموں و کشمیر وادی کو اپنی گرفت میں پوری طرح لے لیا ہے اور سرینگر میں پارہ منفی 2 ڈگری سیلسیس تک گر گیا ہے جو کہ موسم کی اب تک کی سرد ترین رات ہے۔ محکمۂ موسمیات نے سنیچر کو اس بات کی جانکاری دی۔
موسمیاتی مرکز سرینگر کے صبح کے بلیٹن کے مطابق وادی کے بیشتر حصوں میں صاف آسمان اور سرد موسم کے بیچ درجۂ حرارت صفر سے نیچے ریکارڈ کیا گیا۔ چونکہ موسم بدستور خشک ہے اور آئندہ چند دنوں میں بارش یا برفباری کی کوئی پیش قیاسی نہیں ہے، وادیٔ کشمیر میں رات کے درجۂ حرارت میں کمی آتی جارہی ہے۔
VIDEO | Srinagar, Jammu and Kashmir: MeT Director Mukhtar Ahmad says, " the weather has been continuously dry for the last two weeks, and in the coming days as well there is no major weather forecast regarding rain or snowfall. so, the weather is expected to remain mostly dry… pic.twitter.com/ngwo2gn9Tm— Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2025
ہندوستانی محکمۂ موسمیات (آئی ایم ڈی) کے اشتراک کردہ اعداد و شمار کے مطابق، سری نگر میں کم سے کم درجۂ حرارت منفی 2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جب کہ پلوامہ میں وادی میں سب سے کم درجۂ حرارت منفی 3.9 ڈگری سیلسیس اور شوپیاں میں بھی منفی 3.9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ وادیٔ کشمیر کے بیشتر مقامات پر رات کے وقت کم درجۂ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔
وادیٔ کشمیر کے مختلف علاقوں کا درجۂ حرارت
وادی کے مختلف علاقوں جیسے پہلگام میں منفی 3.5، سونمرگ میں منفی 3.1 ڈگری سیلسیس، قاضی گنڈ میں منفی 1.4 ڈگری سیلسیس، کپواڑہ میں منفی 2.1، کوکرناگ میں منفی 1، گلمرگ میں منفی 1.5 اور کونیبل میں منفی 3.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
جموں خطے میں موسم کا حال
جموں خطے میں جموں شہر میں رات کے دوران سب سے کم درجۂ حرارت 11 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، بانہال میں 0.6 ڈگری سیلسیس، بٹوٹ میں 5 ڈگری سیلسیس، کٹرہ میں 10.2 ڈگری سیلسیس، بھدرواہ میں 1.28 ڈگری سیلسیس اور کٹھوعہ میں 9 ڈگری سیلسیس درجۂ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔