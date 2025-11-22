ETV Bharat / jammu-and-kashmir

وادیٔ کشمیر میں رات کے درجۂ حرارت میں واضح کمی، سری نگر میں منفی دو ڈگری ریکارڈ

جموں و کشمیر وادی کو سرد لہر نے اپنی گرفت میں پوری طرح لے لیا۔ سرینگر میں پارہ منفی 2 ڈگری سیلسیس تک گرگیا ہے۔

Night temperature falls in Kashmir valley, Srinagar shivers at minus 2 degrees Urdu News
وادی کشمیر میں رات کے درجہ حرارت میں کمی (File Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : November 22, 2025 at 12:27 PM IST

2 Min Read
سری نگر، جموں و کشمیر (راجہ عامر خان): سردی کی برفیلی لہر نے جموں و کشمیر وادی کو اپنی گرفت میں پوری طرح لے لیا ہے اور سرینگر میں پارہ منفی 2 ڈگری سیلسیس تک گر گیا ہے جو کہ موسم کی اب تک کی سرد ترین رات ہے۔ محکمۂ موسمیات نے سنیچر کو اس بات کی جانکاری دی۔

موسمیاتی مرکز سرینگر کے صبح کے بلیٹن کے مطابق وادی کے بیشتر حصوں میں صاف آسمان اور سرد موسم کے بیچ درجۂ حرارت صفر سے نیچے ریکارڈ کیا گیا۔ چونکہ موسم بدستور خشک ہے اور آئندہ چند دنوں میں بارش یا برفباری کی کوئی پیش قیاسی نہیں ہے، وادیٔ کشمیر میں رات کے درجۂ حرارت میں کمی آتی جارہی ہے۔

ہندوستانی محکمۂ موسمیات (آئی ایم ڈی) کے اشتراک کردہ اعداد و شمار کے مطابق، سری نگر میں کم سے کم درجۂ حرارت منفی 2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جب کہ پلوامہ میں وادی میں سب سے کم درجۂ حرارت منفی 3.9 ڈگری سیلسیس اور شوپیاں میں بھی منفی 3.9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ وادیٔ کشمیر کے بیشتر مقامات پر رات کے وقت کم درجۂ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔

وادیٔ کشمیر کے مختلف علاقوں کا درجۂ حرارت

وادی کے مختلف علاقوں جیسے پہلگام میں منفی 3.5، سونمرگ میں منفی 3.1 ڈگری سیلسیس، قاضی گنڈ میں منفی 1.4 ڈگری سیلسیس، کپواڑہ میں منفی 2.1، کوکرناگ میں منفی 1، گلمرگ میں منفی 1.5 اور کونیبل میں منفی 3.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔

جموں خطے میں موسم کا حال

جموں خطے میں جموں شہر میں رات کے دوران سب سے کم درجۂ حرارت 11 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، بانہال میں 0.6 ڈگری سیلسیس، بٹوٹ میں 5 ڈگری سیلسیس، کٹرہ میں 10.2 ڈگری سیلسیس، بھدرواہ میں 1.28 ڈگری سیلسیس اور کٹھوعہ میں 9 ڈگری سیلسیس درجۂ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔

