این آئی اے آج پہلگام دہشت گردانہ حملہ کیس میں چارج شیٹ داخل کرے گی
ایجنسی کی جانچ میں 22 اپریل کے دہشت گردانہ حملے میں تین دہشت گردوں کے براہ راست ملوث ہونے کا پتہ چلا ہے۔
Published : December 15, 2025 at 8:50 AM IST
نئی دہلی: قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) پہلگام دہشت گردانہ حملہ کیس میں آج (15 دسمبر 2025) کو چارج شیٹ داخل کرے گی۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے میں 26 افراد، جن میں زیادہ تر سیاح تھے، پاکستان میں مقیم دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔
حکام نے بتایا کہ انسداد دہشت گردی کی تحقیقاتی ایجنسی پیر کو جموں میں این آئی اے کی خصوصی عدالت کے سامنے چارج شیٹ پیش کرے گی۔ این آئی اے کی تحقیقات میں 22 اپریل کے دہشت گردانہ حملے میں تین دہشت گردوں کی براہ راست ملوث ہونے کا پتہ چلا ہے۔
جون میں، این آئی اے نے دو افراد کو پاکستان میں مقیم تین دہشت گردوں کو پناہ دینے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ یہ دونوں دہشت گرد جولائی میں مسلح افواج کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ گرفتار شدہ جوڑی، بٹ کوٹ سے پرویز احمد جوتھر اور پہلگام سے بشیر احمد جوتھر نے تینوں حملہ آوروں کی پہچان کی ہے۔ یہ تینوں دہشت گرد کالعدم تنظیم لشکر طیبہ (ایل ای ٹی) سے وابستہ پاکستانی شہری ہیں۔
این آئی اے حکام نے کہا تھا کہ دونوں افراد نے دہشت گردوں کو کھانا، پناہ گاہ اور لاجسٹک مدد فراہم کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ 28 جولائی کو سری نگر کے مضافات میں 'آپریشن مہادیو' انکاؤنٹر میں مارے گئے لشکر طیبہ کے تین دہشت گرد حملے کے بعد سے داچی گام-ہاروان جنگلاتی پٹی میں چھپے ہوئے تھے۔
پہلگام حملے کے جواب میں، ہندوستانی مسلح افواج نے 7 مئی کو 'آپریشن سندور' کے نام سے پاکستان اور پاک مقبوضہ کشمیر (پی او کے) میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر درست حملے کیے تھے۔
آپریشن میں لشکر طیبہ اور جیش محمد کے ہیڈکوارٹر اور تربیتی مراکز سمیت نو مقامات کو نشانہ بنایا گیا تھا، جہاں سے ہندوستان کے خلاف دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی اور ہدایت کی گئی تھی۔
