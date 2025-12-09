ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دہلی دھماکہ کیس: این آئی اے کا جنوبی کشمیر کے جنگلات میں چھاپہ، ’ڈیمو دھماکہ کے باقیات‘ برآمد
اننت ناگ کے ہٹمورہ جنگلات میں NIAنے تلاشی کارروائی کے دوران ڈیمو دھماکہ میں استعمال گیس سلیڈر کے باقیات برآمد کرنے کا دعوی کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 9, 2025 at 7:55 PM IST|
Updated : December 9, 2025 at 8:24 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے دہلی دھماکہ کیس میں جاری تحقیقات کے سلسلے میں جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں منگل کو ہٹمورہ کے جنگلات میں تلاشی آپریشن انجام دی۔ ایجنسی نے تلاشی مہم کے دوران اہم ثبوت برآمد کرنے کا دعوی کیا ہے۔
ذرائع کے مطابق لال قلعہ کار بم دھماکے کے کلیدی ملزم ڈاکٹر عدیل اور اس کے ساتھیوں نے مبینہ طور پر دہلی میں دھماکہ سے قبل ہٹمورہ جنگلات میں تجرباتی طور پر ڈیمو دھماکہ کیا تھا۔ یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ تیاری کے سلسلے میں اسی علاقے میں گیس سلینڈر کا استعمال کرتے ہوئے ایک ڈیمو دھماکہ کیا گیا تھا۔
تلاشی کے دوران این آئی اے کی ٹیم نے اس گیس سلینڈر کا نچلا حصہ برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو ڈیمو دھماکہ میں استعمال ہوا تھا۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ برآمد شدہ مواد کو مزید تکنیکی اور سائنسی شواہد کے حصول کے لیے فارنزک جانچ کے لئے بھیج دیا گیا ہے۔
این آئی اے دہلی بم دھماکہ کیس کے سلسلے میں مسلسل اور مختلف مقامات پر چھاپے مار رہی ہے، جن میں ڈاکٹر عدیل اور جاسر بشیر کے رہائشی مکانات بھی شامل ہیں۔ ان پر دہلی دھماکوں میں تکنیکی معاونت فراہم کرنے کا شبہ ہے۔
اس آپریشن میں جموں کشمیر پولیس کے علاوہ سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) بھی قومی تحقیقاتی ایجنسی کی ٹیم کے ساتھ تھی۔
منگل کی صبح ایجنسی (NIA) نے ضلع اننت ناگ کے ہٹمورہ جنگلات میں وسیع پیماے پر تلاشی آپریشن انجام دیا۔ یہ کارروائی حالیہ دہلی دھماکہ کیس کی جاری تحقیقات کے سلسلے میں عمل میں لائی گئی، جس نے سکیورٹی ایجنسیز کی توجہ کئی نئے زاویوں کی جانب مبذول کرائی ہے۔ این آئی اے کی خصوصی ٹیم نے جموں و کشمیر پولیس اور دیگر سکیورٹی ایجنسیز کے ہمراہ منگل کی صبح ہٹمورہ کے گھنے جنگلات میں مشترکہ سرچ آپریشن شروع کیا۔ اس آپریشن کا مقصد ممکنہ شواہد، مشتبہ روابط، یا ایسے عناصر کی نشاندہی کرنا تھا جو دہلی دھماکہ کیس سے منسلک ہو سکتے ہیں۔
ذرائع کے مطابق دوران آپریشن ملزم ڈاکٹر عدیل اور جاسر بشیر کو بھی مقامِ واردات پر لایا گیا تھا۔ ٹیم نے جنگلات کے مختلف حصوں کا باریک بینی سے معائنہ کیا اور کئی گھنٹوں تک سرچ آپریشن جاری رہنے کے بعد اس گیس سلینڈر کا نچلا حصہ برآمد کیا گیا جو مبینہ طور پر ڈیمو دھماکہ میں استعمال کیا گیا تھا۔
سرچ آپریشن کے دوران تاحال مزید کسی کی گرفتاری کے حوالے سے سرکاری طور پر کوئی تصدیق سامنے نہیں آئی ہے، تاہم آج کی کارروائی کو تفتیشی پیش رفت کا ایک اہم حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔
یہ بھی پڑھیں:
لال قلعہ دھماکہ کیس کے سلسلے میں گاندربل میں ایس آئی اے کے چھاپے