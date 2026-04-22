این آئی اے نے کیا کشمیر میں دو رہائشی مکانات کو ضبط
ضبط کیے گئے مکانات کا تعلق فیاض احمد ماگرے کے ساتھ بتایا جا رہا ہے سی آر پی ایف پر حملہ کا ایک ملزم ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 22, 2026 at 6:19 PM IST
پلوامہ : نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) نے بدھ کے روز جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں دو مکانات ضبط کیے۔ ضبط کیے گئے مکانات کا تعلق نیم فوجی دستوں کے ایک کیمپ پر فدائین حملے میں ملوث ایک ملزم کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔
ضبط کیے گئے دونوں رہائشی مکانات فیاض احمد ماگرے کے بتائے جا رہے ہیں، جو 2017 میں دہشت گرد تنظیم جیش محمد کے ذریعے کئے گئے لیتہ پورہ حملے کے ملزموں میں سے ایک ہے۔ فیاض اس وقت این آئی اے کی حراست میں ہے۔
ضبط کیے گئے مکانات کی تفصیل فراہم کرتے ہوئے ایک اہلکار نے بتایا: "ضبط کی گئی جائیدادوں میں اونتی پورہ کے لیتہ پورہ میں ایک منزلہ اور دو منزلہ مکانات ہیں۔"
سال 2017میں ضلع پلوامہ کے لیتہ پورہ علاقے میں سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کے پانچ اہلکار اس وقت مارے گئے جب بھاری ہتھیاروں سے لیس جیش محمد (JeM) نامی کالعدم عسکری تنظیم کے ساتھ وابستہ دہشت گردوں کے ایک گروپ نے لیتہ پورہ میں سی آر پی ایف گروپ سینٹر پر حملہ کیا۔
بدھ کو کی گئی یہ ضبطی 5 مارچ کو جموں میں این آئی اے کی عدالت کے حکم کے بعد عمل میں آئی ہے۔ حملے کے سلسلے میں غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
