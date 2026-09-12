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کولگام, بانڈی پورہ اور بارہمولہ اضلاع کے مختلف مقامات پر این آئی اے کے چھاپے

کولگام اور بانڈی پورہ اضلاع کے کئی مقامات کے ساتھ ساتھ بارہمولہ ضلع کے سوپور علاقے میں بھی چھاپے مارے گئے۔

کولگام, بانڈی پورہ اور بارہمولہ اضلاع کے مختلف مقامات پر این آئی اے کے چھاپے
کولگام, بانڈی پورہ اور بارہمولہ اضلاع کے مختلف مقامات پر این آئی اے کے چھاپے (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 12, 2026 at 11:51 AM IST

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کولگام (فیاض لولو): جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) کی جانب سے ہفتہ کے روز متعدد مقامات پر چھاپے مارے گئے اور اس دوران تلاشی کارروائیاں انجام دی گئیں۔ ذرائع کے مطابق یہ کارروائیاں ایک جاری تحقیقات کے سلسلے میں کی جا رہی ہیں، جس کے تحت تحقیقاتی ایجنسی کی ٹیموں نے ضلع کے مختلف علاقوں میں کئی رہائشی مقامات اور دیگر متعلقہ مقامات کی تلاشی لی۔

این آئی اے نے کولگام اور بانڈی پورہ اضلاع کے کئی مقامات کے ساتھ ساتھ بارہمولہ ضلع کے سوپور علاقے میں بھی چھاپے مارے۔

ایک عہدیدار نے بتایا کہ این آئی اے کی ٹیموں نے کیس نمبر RC-02/2026/NIA/JMU میں جاری تفتیش کے سلسلے میں کئی رہائشی مکانات کی تلاشی لی۔

ذرائع کے مطابق این آئی اے کی ٹیمیں مقامی پولیس اور سکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کے ہمراہ مختلف مقامات پر پہنچیں، جہاں تلاشی کے دوران مکانات اور دیگر متعلقہ جگہوں کی باریک بینی سے جانچ کی گئی۔ کارروائی کے دوران بعض مقامات پر آنے جانے والے راستوں کی نگرانی بھی کی گئی اور سکیورٹی کے اضافی انتظامات عمل میں لائے گئے۔

کولگام, بانڈی پورہ اور بارہمولہ اضلاع کے مختلف مقامات پر این آئی اے کے چھاپے
کولگام, بانڈی پورہ اور بارہمولہ اضلاع کے مختلف مقامات پر این آئی اے کے چھاپے (ETV Bharat)



بتایا جاتا ہے کہ تلاشی کارروائی کا مقصد جاری کیس سے متعلق ممکنہ شواہد، دستاویزات، ڈیجیٹل آلات یا دیگر اہم مواد کو قبضے میں لینا ہے۔ تاہم، حکام کی جانب سے فی الحال ان کارروائیوں کے حوالے سے تفصیلی معلومات یا کسی گرفتاری کی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔



ذرائع کا کہنا ہے کہ این آئی اے کی جانب سے گزشتہ کچھ عرصے سے مختلف معاملات کی تحقیقات کے سلسلے میں جموں و کشمیر کے متعدد اضلاع میں تلاشی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کولگام ضلع میں بھی مختلف مقامات پر یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔

کولگام, بانڈی پورہ اور بارہمولہ اضلاع کے مختلف مقامات پر این آئی اے کے چھاپے
کولگام, بانڈی پورہ اور بارہمولہ اضلاع کے مختلف مقامات پر این آئی اے کے چھاپے (ANI)
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