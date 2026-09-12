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کولگام, بانڈی پورہ اور بارہمولہ اضلاع کے مختلف مقامات پر این آئی اے کے چھاپے
کولگام اور بانڈی پورہ اضلاع کے کئی مقامات کے ساتھ ساتھ بارہمولہ ضلع کے سوپور علاقے میں بھی چھاپے مارے گئے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 12, 2026 at 11:51 AM IST
کولگام (فیاض لولو): جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) کی جانب سے ہفتہ کے روز متعدد مقامات پر چھاپے مارے گئے اور اس دوران تلاشی کارروائیاں انجام دی گئیں۔ ذرائع کے مطابق یہ کارروائیاں ایک جاری تحقیقات کے سلسلے میں کی جا رہی ہیں، جس کے تحت تحقیقاتی ایجنسی کی ٹیموں نے ضلع کے مختلف علاقوں میں کئی رہائشی مقامات اور دیگر متعلقہ مقامات کی تلاشی لی۔
این آئی اے نے کولگام اور بانڈی پورہ اضلاع کے کئی مقامات کے ساتھ ساتھ بارہمولہ ضلع کے سوپور علاقے میں بھی چھاپے مارے۔
VIDEO | Jammu and Kashmir: The National Investigation Agency (NIA) conducted a search operation at the residential premises of Kifayat Ahmad Koka, son of late Mubarak Ahmad Koka, a resident of Bugam, Kulgam.— Press Trust of India (@PTI_News) September 12, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p)… pic.twitter.com/DgqMo09uSs
ایک عہدیدار نے بتایا کہ این آئی اے کی ٹیموں نے کیس نمبر RC-02/2026/NIA/JMU میں جاری تفتیش کے سلسلے میں کئی رہائشی مکانات کی تلاشی لی۔
ذرائع کے مطابق این آئی اے کی ٹیمیں مقامی پولیس اور سکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کے ہمراہ مختلف مقامات پر پہنچیں، جہاں تلاشی کے دوران مکانات اور دیگر متعلقہ جگہوں کی باریک بینی سے جانچ کی گئی۔ کارروائی کے دوران بعض مقامات پر آنے جانے والے راستوں کی نگرانی بھی کی گئی اور سکیورٹی کے اضافی انتظامات عمل میں لائے گئے۔
بتایا جاتا ہے کہ تلاشی کارروائی کا مقصد جاری کیس سے متعلق ممکنہ شواہد، دستاویزات، ڈیجیٹل آلات یا دیگر اہم مواد کو قبضے میں لینا ہے۔ تاہم، حکام کی جانب سے فی الحال ان کارروائیوں کے حوالے سے تفصیلی معلومات یا کسی گرفتاری کی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔
Kulgam, Jammu & Kashmir: NIA conducted searches at multiple locations across Kashmir, including Kulgam, Bandipora and Ganderbal districts, as part of an ongoing investigation, with local police and security personnel assisting pic.twitter.com/TjlHFzpqDj— IANS (@ians_india) September 12, 2026
ذرائع کا کہنا ہے کہ این آئی اے کی جانب سے گزشتہ کچھ عرصے سے مختلف معاملات کی تحقیقات کے سلسلے میں جموں و کشمیر کے متعدد اضلاع میں تلاشی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کولگام ضلع میں بھی مختلف مقامات پر یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔