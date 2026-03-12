پونچھ میں بیک وقت دو مقامات پر این آئی اے کا چھاپہ

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پونچھ میں بیک وقت دو مقامات پر این آئی اے کا چھاپہ
یہ چھاپے سال 2024کے ملی ٹنسی کی سازش سے متعلق ایک کیس کے سلسلے میں ضلع پونچھ میں مارے گئے۔
Published : March 12, 2026 at 11:46 AM IST
جموں : نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کی ٹیموں نے سرحدی ضلع پونچھ کے سورنکوٹ علاقے میں جمعرات کی صبح دو مختلف مقامات پر چھاپے مارے۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہ چھاپہ مار کارروائی سال 2024 کے دہشت گردی کی سازش سے متعلق ایک کیس کے سلسلے میں انجام دی جا رہی ہے۔
حکام کے مطابق این آئی اے کی دو ٹیموں نے آج سورنکوٹ کے ہری اور خورینار علاقوں میں چھاپے مارے۔ یہ کارروائی دو افراد سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہونے کے ایک مقدمے کے سلسلے میں کی جا رہی ہے۔
اس کیس میں این آئی اے نے گزشتہ سال تین ملزمان کے خلاف چارج شیٹ بھی دائر کی تھی، جن میں سورنکوٹ کے دو مقامی باشندے -منور حسین اور عبدالعزیز -کے علاوہ ان کا پاکستانی ہینڈلر نذیر حسین بھی شامل ہے۔ ان کے قبضے سے ایک پستول اور دو گرینیڈ برآمد ہوئے تھے، جس کے بعد این آئی اے نے مقدمہ درج کیا تھا۔
جمعرات کی سے ہی این آئی اے کی ٹیمیں ایک بار پھر علاقے میں چھاپہ مار کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ چھاپوں کے دوران کیا کچھ ضبط کیا گیا یا کسی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی؟ اس ضمن میں ایجنسی یا پولیس کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔
