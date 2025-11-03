ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بائیسرن پہلگام کیبل کار منصوبے کو این آئی اے کی ہری جھنڈی، تجارتی ،سیاسی اور سماجی حلقوں نے کیا خیر مقدم
تقریباً 120 کروڑ کی لاگت کا یہ منصوبہ پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد سکیورٹی وجوہات کی بناء پر موخر کر دیا گیا تھا۔
Published : November 3, 2025 at 4:36 PM IST
اننت ناگ: نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) نے جموں و کشمیر حکومت کو پہلگام کے بائسرن علاقے میں کیبل کار منصوبے کے لیے اپنی منظوری دے دی ہے۔ یہ وہی سیاحتی مقام ہے جہاں 22 اپریل کو ہونے والے دہشت گرد حملے میں 26 افراد، جن میں زیادہ تر سیاح تھے، ہلاک ہوگئے تھے۔
حکام کے مطابق، جموں و کشمیر حکومت نے اس منصوبے پر این آئی اے سے منظوری طلب کی تھی کیونکہ ایجنسی اس حملے کی تفتیش کر رہی ہے۔ ایک سرکاری عہدیدار نے بتایا کہ، 27 اکتوبر کو اسمبلی اجلاس کے دوران پہلگام کے رکنِ اسمبلی الطاف احمد وانی کے ایک سوال کے جواب میں حکومت نے کہا کہ منصوبے کا کام ایک کمپنی کو سونپا جا چکا ہے، لیکن پہلگام دہشت گردانہ حملہ کے پیش نظر ابھی کام شروع نہیں ہوا۔
تقریباً 120 کروڑ کی لاگت کا یہ منصوبہ، رواں سال کے اوائل میں پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بعد سکیورٹی وجوہات کی بناء پر موخر کر دیا گیا تھا۔
حالیہ دونوں جموں و کشمیر حکومت نے ایوان میں بتایا کہ پہلگام میں مجوزہ گونڈولا(روپ وے) منصوبہ فی الحال روک دیا گیا ہے کیونکہ منصوبے پر کام کرنے والی ایجنسی کو،این آئی اے سے گراؤنڈ سروے اور تکنیکی مطالعات دوبارہ شروع کرنے کی اجازت درکار ہے۔تاہم این آئی اے کی جانب سے منصوبہ پر کام شروع کرنے کی اجازت دی ہے ،جس پر سیاحت سے جڑے افراد ،تجارتی ،سیاسی اور سماجی حلقوں نے خیر مقدم کیا ہے ۔
واضح رہے کہ محکمہ سیاحت نے ایوان کو آگاہ کیا تھا کہ جموں کشمیر کیبل کار کارپوریشن(جے کے پی سی سی ) نے منصوبے کے لیے ٹینڈرز کو حتمی شکل دے دی ہے اور ایک کنسلٹنٹ فرم کے ساتھ تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ(ڈی پی آر ) تیار کرنے اور متعلقہ کام کے لیے معاہدہ بھی کر لیا ہے۔ تاہم یہ تمام عمل پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد عائد پابندیوں کے باعث رک گیا تھا۔
انہوں نے بتایا تھا کہ 1.4 کلومیٹر طویل روپ وے کا الائنمنٹ پہلے ہی طے کر لیا گیا ہے، جس کے مطابق اس کا نچلا اسٹیشن یاتری نواس کے قریب اور اوپری اسٹیشن بائسران کے مقام پر ہوگا۔
منصوبے کے لیے تقریباً 9.13 ہیکٹر زمین مختص کی گئی ہے جو محکمہ جنگلات کی ملکیت ہے گونڈولا منصوبے کی تخمینہ لاگت 100 سے 120 کروڑ روپئے کے درمیان بتائی گئی ہے اور اسے 18 ماہ کی قلیل مدت میں مکمل کیا جائے گا ۔ حکام کے مطابق، منصوبہ مکمل ہونے کے بعد یہ نہ صرف سیاحوں کے لیے ایک بڑی سہولت فراہم کرے گا بلکہ علاقے میں روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا کرے گا-