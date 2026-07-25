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والد کی مذہبی رسومات میں شرکت کے لیے برطرف ڈی ایس پی دیویندر سنگھ پانچ روزہ حراستی پیرول پر رہا
این آئی اے کورٹ نے برطرف ڈی ایس پی دیویندر سنگھ کی بیس روزہ عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 25, 2026 at 2:29 PM IST
جموں: نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کی جموں عدالت نے برطرف ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ڈی ایس پی) دیویندر سنگھ کو اپنے والد کی وفات کے بعد کی مذہبی و تعزیتی رسومات میں شرکت کے لیے کشمیر میں اپنے گھر جانے کی خاطر پانچ روزہ حراستی پیرول دے دی ہے۔
تاہم، این آئی اے کورٹ نے سنگھ کی اپنے والد کی آخری رسومات اور دیگر مذہبی رسومات میں شرکت کے لیے 17 جولائی کو دائر کی گئی 20 روزہ عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔
21 جولائی کو جاری کیے گئے حکمنامے میں این آئی اے کورٹ، جموں، کے خصوصی جج پریم ساگر نے سنگھ کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ این آئی اے نے عدالت کو بتایا تھا کہ باقاعدہ ضمانت مسترد کیے جانے کے خلاف ان کی اپیل ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ میں زیر سماعت ہے۔
عدالت نے اپنے حکمنامے میں عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پانچ روزہ حراستی پیرول دے دی۔ اس کے تحت وہ 27 سے 30 جولائی تک پولیس کی نگرانی میں سرینگر میں اپنی رہائش گاہ پر والد کی وفات کے بعد ہونے والی مذہبی رسم ’اکھنڈ پاٹھ‘ میں شرکت کر سکیں گے۔ انہیں 31 جولائی کو واپس جموں کی کوٹ بھلوال جیل پہنچنا ہوگا، جہاں وہ اس وقت قید ہیں۔
جج نے اپنے چار صفحات پر مشتمل حکم میں کہا: "کیس کے حقائق اور حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے عبوری ضمانت دینے کی درخواست منظور نہیں کی جا سکتی، کیونکہ درخواست گزار نے پہلے ہی اس عدالت کی جانب سے ضمانت مسترد کیے جانے کے حکم کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے۔ تاہم، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر درخواست گزار کو مذہبی رسومات میں شرکت کی اجازت دینے کی درخواست جزوی طور پر منظور کی جاتی ہے۔"
سنگھ کو جنوری 2020 میں اننت ناگ میں ایک چیک پوسٹ پر سرینگر جموں قومی شاہراہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اس وقت وہ حزب المجاہدین کے خود ساختہ کمانڈر سید نوید مشتاق سمیت دیگر دہشت گردوں کو لے جا رہے تھے۔ اس وقت ڈی ایس پی سنگھ سرینگر ایئرپورٹ کے اینٹی ہائی جیکنگ ونگ میں تعینات تھے اور حکومت نے 2021 میں انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا تھا۔
انہوں نے اپنے والد دیدار سنگھ کی وفات کا حوالہ دیتے ہوئے 17 جولائی کو این آئی اے کورٹ میں عبوری ضمانت کی درخواست دائر کی تھی۔ این آئی اے نے اس درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ملزم پر انڈین پینل کوڈ، غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ، آرمز ایکٹ اور ایکسپلوسیو سبسٹنسز ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت قومی سلامتی کو متاثر کرنے والے سنگین جرائم کا مقدمہ چل رہا ہے۔
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