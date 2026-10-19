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این آئی اے عدالت نے سرینگر گرینیڈ حملہ کیس میں پلوامہ کے دو نوجوانوں کو بری کر دیا، تفتیشی خامیوں کی نشاندہی
عدالت نے مقدمے کی تحقیقات اور استغاثہ کی جانب سے پیش کیے گئے شواہد میں متعدد خامیوں کی نشاندہی کی۔
Published : October 19, 2026 at 6:27 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) جموں و کشمیر میں نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کی خصوصی عدالت نے اگست 2021 میں سرینگر کے ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ علاقے میں سیکیورٹی اہلکاروں کے قریب ہوئے گرینیڈ حملے سے متعلق کیس میں پلوامہ ضلع سے تعلق رکھنے والے دو نوجوانوں کو بری کر دیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ استغاثہ ملزمان کے خلاف الزامات کو معقول شک و شبہ سے بالاتر ثابت کرنے میں ناکام رہا۔
بری کیے گئے ملزمان کی شناخت عادل فاروق بٹ اور عمران نذیر نجار کے طور پر ہوئی ہے، جو پانپور کے علاقے کھریو کے رہنے والے ہیں۔ دونوں پر تعزیراتِ ہند (آئی پی سی)، غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (یو اے پی اے) اور آرمز ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت الزامات عائد کیے گئے تھے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق، خصوصی جج منجیت رائے نے دونوں ملزمان کو آئی پی سی کی دفعہ 307، یو اے پی اے کی دفعات 13، 16، 18 اور 38، جبکہ آرمز ایکٹ کی دفعات 7 اور 27 کے تحت عائد الزامات سے بری کر دیا۔
عدالت نے مقدمے کی تحقیقات اور استغاثہ کی جانب سے پیش کیے گئے شواہد میں متعدد خامیوں کی نشاندہی کی۔ عدالت کے مطابق، الزامات کی سنگینی اپنی جگہ، لیکن محض سنگین الزامات کی بنیاد پر کسی شخص کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا، جب تک اس کے خلاف قابلِ قبول قانونی شواہد پیش نہ کیے جائیں۔
عدالت نے مشاہدہ کیا کہ استغاثہ اس بات کو قابلِ قبول شواہد کے ذریعے ثابت کرنے میں ناکام رہا کہ عدالت میں پیش کی گئی اشیا دستی بم یا ممنوعہ گولہ بارود تھیں۔ اس کے علاوہ، ملزمان کے قبضے سے ایسے گولہ بارود کی برآمدگی بھی ثابت نہیں کی جا سکی۔
عدالت نے کال ڈیٹیل ریکارڈز (سی ڈی آرز) سے متعلق خامیوں اور اہم شواہد کے فقدان کی جانب بھی اشارہ کیا، جو ملزمان کے مبینہ کردار کو ثابت کرنے کے لیے ضروری تھے۔ اس کے علاوہ، منظوری حاصل کرنے سے قبل مقدمے کی فائل آزادانہ جائزہ لینے والی اتھارٹی کے سامنے پیش نہ کیے جانے کے معاملے کو بھی رپورٹ شدہ عدالتی مشاہدات میں شامل کیا گیا۔
میڈیا رپورٹس میں نقل کیے گئے پولیس کے مؤقف کے مطابق، ملزمان پر الزام تھا کہ انہوں نے یوسف بلوچ نامی ایک پاکستانی جیش آپریٹو کی ہدایات پر کارروائی کی تھی۔ تاہم، استغاثہ عدالت میں دونوں ملزمان کے خلاف الزامات کو مطلوبہ قانونی معیار کے مطابق ثابت کرنے میں ناکام رہا۔
عدالت کے اس فیصلے سے ایک بار پھر یہ اصول اجاگر ہوا ہے کہ دہشت گردی سے متعلق جرائم سمیت سنگین نوعیت کے الزامات میں بھی کسی شخص کو سزا دینے کے لیے قابلِ اعتماد اور قانونی طور پر قابلِ قبول شواہد پیش کرنا ضروری ہے۔