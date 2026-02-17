ETV Bharat / jammu-and-kashmir

سرینگر میں این آئی اے کی چھاپے ماری

ذرائع کے مطابق ایجنسی کی ایک ٹیم نے سرینگر کے مہجور نگر کے گلشن آباد علاقے میں چھاپے مارے اور تلاشی لی۔

NIA Conducts Raid in Srinagar
سرینگر میں این آئی اے کی چھاپے ماری (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 17, 2026 at 1:04 PM IST

1 Min Read
سرینگر: قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے منگل کو 2024 میں درج ایک کیس کے سلسلے میں سرینگر کے ایک رہائشی کے گھر پر چھاپے اور تلاشی کی کارروائیاں انجام دیں۔

سرکاری ذرائع نے بتایا کہ این آئی اے کی ایک ٹیم نے نیم فوجی اور مقامی پولیس کے ساتھ سرینگر کے مہجور نگر کے گلشن آباد علاقے میں چھاپے مارے اور تلاشی لی۔ ذرائع نے بتایا کہ چھاپے ایف آئی آر نمبر 18/2024 سے منسلک تھے۔ تحقیقاتی ایجنسی نے ابھی تک ان چھاپوں کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔

اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔۔۔

