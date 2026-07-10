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شبیر شاہ، مرحوم سید گیلانی سمیت چھ علیحدگی پسند رہنماؤں کے خلاف چارج شیٹ دائر
این آئی اے نے یہ چارج شیٹ سال 1996 کے جلوس جنازہ کے دوران بپا ہوئے تشدد سے متعلق دائر کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 10, 2026 at 4:36 PM IST|
Updated : July 10, 2026 at 5:02 PM IST
سرینگر: قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے جمعہ کو 1996 کے 'ہجومی تشدد' سے متعلق ایک مقدمے میں علیحدگی پسند تنظیم حریت کانفرنس کے چھ سینئر رہنماؤں کے خلاف چارج شیٹ دائر کر دی ہے۔ ایجنسی نے ان پر مجرمانہ سازش اور سرینگر میں ایک جلوس جنازہ کے دوران پولیس اہلکاروں پر اندھا دھند فائرنگ کرانے کے الزامات بھی عائد کیے ہیں۔
یہ چارج شیٹ آج جموں میں این آئی اے کی خصوصی عدالت میں مقدمہ RC-01/2026/NIA/JMU کے تحت پیش کی گئی۔ جن رہنماؤں کے نام چارج شیٹ میں شامل ہیں، ان میں شبیر احمد شاہ، مرحوم سید علی گیلانی، مرحوم عبدالغنی لون، مرحوم محمد یعقوب وکیل، جاوید احمد میر اور شکیل احمد بخشی شامل ہیں۔
این آئی اے کے مطابق، ان تمام افراد پر رنبیر پینل کوڈ، 1989 کی متعلقہ دفعات کے تحت مجرمانہ سازش، قتل کی کوشش، فساد برپا کرنے اور سرکاری ملازمین پر حملے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان پر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ (یو اے پی اے)، 1967 کی دفعہ 13 بھی لگائی گئی ہے۔
ایجنسی نے بتایا کہ سید علی گیلانی، عبدالغنی لون اور محمد یعقوب وکیل کے خلاف کارروائی ان کے انتقال کے باعث ختم ہو چکی ہے۔ تاہم، این آئی اے کا کہنا ہے کہ چارج شیٹ میں پیش کیے گئے شواہد ان تینوں کے مبینہ کردار، مجرمانہ سازش میں شمولیت اور غیر قانونی اجتماع کے مشترکہ مقصد کو واضح کرتے ہیں۔
کیا ہے اصل کیس
یہ مقدمہ 17 جولائی 1996 کو سرینگر کے ناز کراسنگ پر مارے گئے عسکریت پسند ہلال احمد بیگ کے جنازے کے جلوس کے دوران پیش آنے والے تشدد سے متعلق ہے۔
این آئی اے کے مطابق تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان چھ ملزمان نے ایک غیر قانونی اجتماع کی قیادت کی اور مبینہ طور پر پولیس اہلکاروں کے خلاف بڑے پیمانے پر تشدد پر لوگوں کو اکسایا۔
ایجنسی کا الزام ہے کہ مسلح ملی تنٹ جنازے کے جلوس میں شامل ہو گئے تھے، جس کی مشترکہ قیادت ان حریت رہنماؤں کے پاس تھی، اور انہوں نے پولیس اہلکاروں پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ اس واقعے میں کئی پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ شدید پتھراؤ کے باعث سرکاری گاڑیوں کو بھی بھاری نقصان پہنچا۔
این آئی اے نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کی تحقیقات کے مطابق چارج شیٹ میں شامل حریت رہنماؤں نے تشدد کو ہوا دی، بھارت مخالف، پاکستان نواز اور علیحدگی پسند نعرے لگوائے، جبکہ مسلح جدوجہد کی حمایت میں اشتعال انگیز تقاریر بھی کیں۔
ایجنسی نے مزید دعویٰ کیا کہ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ تشدد اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک بڑی اور پہلے سے تیار کی گئی سازش کا حصہ تھا۔ این آئی اے کے مطابق، باریک بینی سے کی گئی تحقیقات سے ثابت ہوا کہ ہجومی تشدد حریت قیادت کی ایک منظم مجرمانہ سازش کا حصہ تھا، جس کا مقصد جنازے کے جلوس کو علیحدگی پسند نظریات کی تشہیر، حکومت ہند کے خلاف عوامی حمایت حاصل کرنے، امن و امان میں خلل ڈالنے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف تشدد بھڑکانے اور جموں و کشمیر میں حریت کی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے استعمال کرنا تھا۔
اس مقدمے کی ایف آئی آر 17 جولائی 1996 کو واقعے کے روز سرینگر کے شیر گڑھی پولیس اسٹیشن میں درج کی گئی تھی۔ وزارت داخلہ نے اپریل 2026 میں اس مقدمے کی تحقیقات این آئی اے کے سپرد کی تھیں۔
یہ چارج شیٹ ایک ایسے وقت میں دائر کی گئی ہے جب تقریباً تین ماہ قبل این آئی اے نے اسی مقدمے میں شبیر احمد شاہ کی تحویل حاصل کی تھی۔ اپریل میں شبیر احمد شاہ کو دہلی کی ایک عدالت سے ٹرانزٹ ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد دہلی سے جموں لایا گیا تھا۔ بعد ازاں انہیں این آئی اے کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے تحقیقات کے لیے انہیں 10 دن کے لیے این آئی اے کی تحویل میں دے دیا تھا۔
اس وقت شبیر احمد شاہ کے اہل خانہ نے تصدیق کی تھی کہ انہیں این آئی اے کی تحویل میں لیا گیا ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ عدالتی کارروائی کے بعد وہ ان سے بات نہیں کر سکے تھے۔
این آئی اے نے کہا ہے کہ اس مقدمے کی تحقیقات ابھی بھی جاری ہے۔
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