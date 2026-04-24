ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وسطی کشمیر میں این آئی اے کی کارروائی، دہشت گردی کیس میں نامزد ملزم کی زمین ضبط
حکام نے بتایا کہ یہ کیس سال 2020میں درج کیا گیا ہے اور زمین کی ضبطی جاری تحقیقات کا ایک حصہ ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 24, 2026 at 12:35 PM IST
سرینگر: نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) نے جمعہ کو وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں سال 2020 میں دہشت گردی سے متعلق درج ایک کیس میں نامزد ملزم کی زمین کو اٹیچ کیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ یہ کارروائی این آئی اے کی ایک ٹیم نے انجام دی، جس کی قیادت ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس پنچکچ اگروال کر رہے تھے۔ ٹیم نے بڈگام کے ایس کے باغ علاقے میں واقع 11.5 مرلہ زمین کو ضبط کیا۔
حکام کے مطابق یہ جائیداد سروے نمبر 25 کے تحت درج ہے اور یہ تفصل حسین پاریمو، ولد عبدالرشید پاریمو کی ملکیت ہے۔ وہ سرینگر کے نوگام علاقے کی شیخ العالم کالونی کا رہائشی ہے۔
حکام نے مزید بتایا کہ پاریمو اس وقت این آئی اے کی تحویل میں ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آر نمبر RC-01/2020/NIA/JMU کے تحت کارروائی جاری ہے۔ اس کیس میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ (یو اے پی اے)، آرمز ایکٹ اور ایکسپلوسیو سبسٹینس ایکٹ کے تحت دفعات شامل ہیں۔
یہ ضبطی مقامی انتظامیہ کی موجودگی میں عمل میں لائی گئی، جن میں بی کے پورہ کے نائب تحصیلدار عاشق حسین اور پولیس اسٹیشن نوگام کے ایس ایچ او شامل تھے۔ ایجنسی 2020 سے اس کیس کی تفتیش کر رہی ہے، جو خطے میں دہشت گردی کے نیٹ ورک اور اس سے جڑی مالی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کا حصہ ہے۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی اسی طرح کی ایک کارروائی میں این آئی اے نے جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں دہشت گردی کیس میں نامزد ایک ملزم کی تین کنال چار مرلہ زمین اٹیچ کی۔
