دہلی دھماکہ کیس میں اہم پیشرفت: این آئی اے نے عمر نبی کے ساتھی عامر رشید علی کو گرفتار کرلیا

دہلی دھماکہ کیس میں اہم پیشرفت: این آئی اے نے عمر نبی کے ساتھی عامر رشید علی کو گرفتار کرلیا
دہلی دھماکہ کیس میں جموں و کشمیر کے پانپور سے عمر نبی کے مبینہ ساتھی عامر رشید علی کو گرفتار کیا گیا۔
Published : November 16, 2025 at 8:44 PM IST
پلوامہ : دہلی میں لال قلعہ کے قریب کار دھماکہ کیس میں نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے مشتبہ خودکش بمبار کے معاون کو گرفتار کرلیا ہے۔ اس ہولناک حملے میں 10 افراد لاک اور مزید 25 زخمی ہوئے تھے۔
گرفتار ملزم کی شناخت عامر رشید علی کے طور پر ہوئی ہے، جس کے نام پر کار رجسٹرڈ تھی جو دھماکے میں استعمال ہوئی۔ این أٸی اے نے دہلی میں ایک بڑے سرچ آپریشن کے دوران اسے حراست میں لیا۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ عامر، جو سانبورہ پانپور (جموں و کشمیر) کا رہائشی ہے، نے خودکش بمبار عمر نبی کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر حملے کی سازش رچی تھی۔
عامر مبینہ طور پر کار کی خریداری کے لیے دہلی آیا تھا، جسے بعد میں بارودی مواد سے لیس کیا گیا۔ این آئی اے نے فرانزک تجزیے کے بعد کار میں موجود ڈرائیور کی شناخت عمر نبی کے طور پر کی ہے، جو ضلع پلوامہ کا رہائشی اور فرید آباد کی الفلاح یونیورسٹی میں جنرل میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا۔
ایجنسی نے عمر نبی کی ایک اور گاڑی بھی ضبط کرلی ہے۔ اب تک این أی اے نے 73 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے ہیں، جن میں زخمی افراد بھی شامل ہیں۔ 10 نومبر کو پیش آنے والے اس دھماکے کی تحقیقات میں مرکزی ایجنسی، دہلی پولیس، جموں و کشمیر پولیس، ہریانہ پولیس، اتر پردیش پولیس اور دیگر مرکزی اداروں کے ساتھ قریبی رابطے میں کام کر رہی ہے۔
این أٸی اے کا کہنا ہے کہ وہ بڑے سازشی نیٹ ورک تک پہنچنے اور اس حملے میں ملوث تمام افراد کی نشاندہی کے لیے متعدد پہلوؤں پر تفتیش جاری رکھے ہوئے ہے۔