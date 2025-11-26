لال قلعہ دھماکہ: این آئی اے نے کیا جموں کشمیر، دہلی، ہریانہ، اور یوپی کو الرٹ

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لال قلعہ دھماکہ: این آئی اے نے کیا جموں کشمیر، دہلی، ہریانہ، اور یوپی کو الرٹ
قومی تحقیقاتی ایجنسی لال قلعہ دھماکہ میں ملوث نیٹ ورک کا سراغ لگا رہی ہے اور مختلف ایجنسیز کے ساتھ تال میل بنائے ہوئے ہے۔
Published : November 26, 2025 at 3:20 PM IST
نئی دہلی: لال قلعہ کار دھماکے کے سلسلے میں قومی تحقیقاتی ایجنسی (NIA) نے جموں کشمیر سمیت دہلی، ہریانہ، اور اتر پردیش کی سکیورٹی ایجنسیز کو ’وائیٹ کالر ٹیرر ماڈیول‘ (White Collar Terror Module) کے ان حامیوں اور معاونین کے بارے میں مطلع کیا ہے جو ان ریاستوں میں چھپے یا پناہ لیے ہوئے ہیں۔
ایجنسی کے ترجمان نے کہا: ’’این آئی اے دہلی پولیس، جموں و کشمیر پولیس، ہریانہ پولیس، یوپی پولیس اور مختلف خفیہ و معاون ایجنسیز کے ساتھ رابطے میں ہے اور قریبی تال میل کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ایجنسی، دھماکے کی سازش رچنے والوں کا سراغ لگانے اور اس کیس میں ملوث دیگر افراد کی شناخت کے لیے بھی متعدد پہلوؤں پر کام کر رہی ہے۔‘‘
ایجنسی نے منگل کی شام دھماکے کے ایک اور سازش شار، دھوج کے رہنے والے سویاب کو فرید آباد سے گرفتار کیا۔ این آئی اے کی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ سویاب نے لال قلعہ دھماکے سے قبل (گاڑی چلا رہے) عمر کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کیا تھا۔‘‘
ترجمان نے مزید کہا: ’’ایجنسی، اس دھماکے سے متعلق مختلف پہلوؤں اور سراغوں کا تعاقب جاری رکھے ہوئے ہے اور اس مہلک حملے میں ملوث دیگر افراد کی شناخت اور انہیں ٹریک کرنے کے لیے متعلقہ ریاستی پولیس کے ساتھ مل کر مختلف ریاستوں میں چھاپے مار رہی ہے۔‘‘ اس سے قبل این آئی اے نے اس کیس کی تفتیش کے دوران عمر کے چھ قریبی ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا تھا۔
معروف سکیورٹی ماہر اور اتر پردیش و آسام پولیس کے سابق ڈائریکٹر جنرل پرکاش سنگھ نے نمائندے کو بتایا: ’’این آئی اے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ کون سی دہشت گرد تنظیمیں لال قلعہ دھماکے سے منسلک ہیں۔ میرا خیال ہے کہ لال قلعہ دھماکے کے بعد متعدد اسلامی ادارے اور مدرسے پہلے ہی خفیہ ایجنسیز کی نگرانی میں آ چکے ہیں۔‘‘
انہوں نے ان دہشت گردا کارروائیوں میں مبینہ طور ’’شدت پسند ڈاکٹروں‘‘ کے ملوث ہونے کو ایک ’’انتہائی سنگین رجحان‘‘ قرار دیا۔
کیس کا پس منظر
اس سے قبل این آئی اے نے فرید آباد کے الفلاح میڈیکل کالج سے منسلک ڈاکٹر مزمل شکیل (پلوامہ)، ڈاکٹر عدیل احمد راتھر (اننت ناگ)، ڈاکٹر شاہین سعید (لکھنؤ) کو بھی گرفتار کیا ہے۔ ایجنسی نے شوپیاں کے ایک امام مسجد عرفان احمد وگے کو بھی حراست میں لیا ہے۔ اب تک ایجنسی نے 10 نومبر کو قومی دارالحکومت کو ہلا دینے والے دھماکے میں زخمی ہوئے شہریوں کے علاوہ 100 سے زائد گواہوں کے بیانات قلم بند کیے ہیں۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جموں و کشمیر پولیس کے سابق ڈی جی پی، شیش پال وید، نے این آئی اے اور دیگر سکیورٹی اداروں کی کارروائیوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا: ’’مجھے یقین ہے کہ NIA ضرور 10 نومبر کے بم دھماکے کے اصل سازش کاروں کی نشاندہی کرے گی۔ ابھی تک جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا یا جن کو حراست میں لیا جا رہا ہے، اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ایجنسی درست سمت میں کام کر رہی ہے۔‘‘
