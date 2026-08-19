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پنجاب کے دیہی اور سرحدی اسکولوں میں یومِ آزادی کی تقریبات نہ ہونے کا معاملہ، این ایچ آر سی نے تفصیلی رپورٹ طلب کرلی
کمیشن کے مطابق محض کسی ایک اسکول میں یومِ آزادی منانے کے طریقے کو خودبخود انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار نہیں دیا جاسکتا۔
Published : August 19, 2026 at 8:23 PM IST
نئی دہلی : قومی انسانی حقوق کمیشن (این ایچ آر سی) نے پنجاب کے بعض سرکاری اسکولوں، خصوصاً دیہی، دور دراز اور سرحدی علاقوں میں یومِ آزادی کی تقریبات مناسب طور پر منعقد نہ کیے جانے کی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے پنجاب حکومت سے تفصیلی رپورٹ طلب کرلی ہے۔ کمیشن نے چیف سیکریٹری پنجاب کو ہدایت دی ہے کہ محکمہ اسکولی تعلیم کے ذریعے ریاست بھر میں جامع جانچ کرائی جائے اور چار ہفتوں کے اندر کارروائی و تعمیلی رپورٹ پیش کی جائے۔
شکایت میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ پنجاب کے متعدد سرکاری اسکولوں، بالخصوص سرحدی، دیہی، دور دراز اور کم سہولیات والے علاقوں میں یومِ آزادی اس انداز میں نہیں منایا گیا جس کی سرکاری ہدایات میں توقع کی گئی تھی۔ بعض اسکولوں میں طلبہ کو پرچم کشائی، قومی ترانے اور آزادی کی جدوجہد، آئینی اقدار، بنیادی فرائض اور قومی ذمہ داریوں سے متعلق سرگرمیوں میں مؤثر طور پر شامل نہ کیے جانے کی شکایت بھی سامنے آئی۔
تاہم این ایچ آر سی نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ محض کسی ایک اسکول میں یومِ آزادی منانے کے طریقے کو خودبخود انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کمیشن کے مطابق اصل جائزہ اس بات کا لیا جائے گا کہ آیا انتظامی غفلت، سرکاری ہدایات پر عمل نہ کرنے یا جغرافیائی اور سماجی و معاشی حالات کے باعث بچوں کو وہ تعلیمی اور شہری مواقع نہیں مل سکے جو دوسرے علاقوں کے بچوں کو حاصل ہیں۔
این ایچ آر سی نے پنجاب حکومت سے کہا ہے کہ وہ یہ بھی جانچ کرے کہ دور دراز علاقوں کی جغرافیائی صورتحال، مواصلاتی سہولیات اور انتظامی رسائی نے یومِ آزادی کی تقریبات پر کس حد تک اثر ڈالا۔ اس کے علاوہ شہری اور دیہی، آسان رسائی والے اور دور دراز، نیز عام اور سرحدی علاقوں کے اسکولوں کے درمیان کسی قسم کا فرق موجود تھا یا نہیں، اس کی بھی تفصیل فراہم کرنے کو کہا گیا ہے۔
ریاستی حکومت کو یہ بتانا ہوگا کہ اگر کہیں تقریبات منعقد نہیں ہوئیں یا محدود پیمانے پر ہوئیں تو اس کی وجوہات کیا تھیں۔ کمیشن نے ممکنہ وجوہات میں نگرانی کا فقدان، وسائل کی کمی، جغرافیائی مشکلات، اساتذہ یا افسران کی عدم موجودگی اور بنیادی ڈھانچے کی کمی سمیت دیگر عوامل کی نشاندہی کی ہے۔ ساتھ ہی اصلاحی اقدامات کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں۔
این ایچ آر سی کی ہدایت کے مطابق چیف سیکریٹری پنجاب محکمہ اسکولی تعلیم کے ذریعے ریاست گیر، ضلع وار اور اسکول وار تصدیق کرائیں گے۔ رپورٹ میں پنجاب کے سرکاری اسکولوں کی مجموعی تعداد، ان اسکولوں کی تعداد جہاں 15 اگست کو یومِ آزادی منایا گیا، قومی پرچم لہرایا گیا، قومی ترانہ پڑھا گیا اور طلبہ نے پروگرام میں شرکت کی، اس کی تفصیل شامل ہوگی۔
کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ رپورٹ میں ان اسکولوں کی واضح نشاندہی کی جائے جہاں یومِ آزادی کی سرگرمیاں منعقد نہیں ہوئیں یا نمایاں طور پر محدود رہیں، بالخصوص دیہی، دور دراز اور سرحدی علاقوں میں۔ اس کے ساتھ عدم تعمیل کی وجوہات، موصولہ شکایات اور ان پر کی گئی کارروائی کی تفصیل بھی فراہم کرنا ہوگی۔
این ایچ آر سی نے وزارت تعلیم کے محکمہ اسکولی تعلیم و خواندگی کے سیکریٹری سے بھی 2026 میں اسکولوں میں یومِ آزادی کی تقریبات کے حوالے سے جاری رہنما اصولوں اور ملک بھر میں بچوں کی مساوی شرکت یقینی بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات کی رپورٹ طلب کی ہے۔ وزارت داخلہ کو بھی معاملے کا جائزہ لے کر مناسب کارروائی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
کمیشن نے اس بات پر بھی زور دیا کہ قومی دنوں کے پروگرام محض رسمی یا روایتی تقریبات تک محدود نہیں رہنے چاہئیں بلکہ بچوں کو ان کی عمر کے مطابق آزادی کی جدوجہد، آئینی اقدار، قومی علامات، شہری فرائض، جمہوری اداروں، قومی اتحاد اور سماجی ہم آہنگی سے واقف کرانے کا ذریعہ بننا چاہیے۔
اس معاملے پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے این ایچ آر سی کے نوٹس پر سخت ردعمل ظاہر کیا اور اپوزیشن کی جانب سے حکومت پر کیے جانے والے حملوں کو مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو پنجاب یا اس کی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ملک کی آزادی کی جدوجہد میں پنجاب نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔
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دوسری جانب پنجاب کانگریس کے صدر اور لدھیانہ کے رکن پارلیمنٹ امریندر سنگھ راجا وڑنگ نے عام آدمی پارٹی کی حکومت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ حکومت کو وضاحت کرنی چاہیے کہ سرحدی اور دیہی علاقوں کے سرکاری اسکولوں میں یومِ آزادی کی تقریبات کیوں منعقد نہیں ہوئیں۔ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا اس کے پیچھے کوئی خصوصی وجہ، مثلاً سکیورٹی سے متعلق خدشات، موجود تھی۔