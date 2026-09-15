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این ایچ ایم ملازمین کی ہڑتال میں مزید 72 گھنٹے کی توسیع، اننت ناگ میں احتجاج جاری
مطالبات کے حق میں ملازمین کا احتجاج جاری، حکومت کی جانب سے مثبت جواب نہ ملنے تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 15, 2026 at 1:30 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) : جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں نیشنل ہیلتھ مشن (NHM) کے تحت محکمہ صحت میں خدمات انجام دینے والے ملازمین کی جانب سے اپنے "جائز مطالبات" کے حق میں جاری احتجاج منگل کو بھی جاری رہا۔ ملازمین نے اپنی ہڑتال میں مزید 72 گھنٹے کی توسیع کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ "جب تک حکومت کی جانب سے این ایچ ایم ملازمین کے مطالبات کے حوالے سے کوئی مثبت اور تسلی بخش جواب سامنے نہیں آتا، تب تک ہڑتال اور احتجاج جاری رہے گا۔"
اننت ناگ میں احتجاج کر رہے این ایچ ایم ملازمین نے کہا کہ وہ طویل عرصے سے اپنے مطالبات کو حکومت اور متعلقہ حکام کے سامنے پیش کرتے آ رہے ہیں، تاہم ان کے مطابق ابھی تک ان کے مسائل کا کوئی مستقل حل نہیں نکالا گیا ہے۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ میڈیکل شعبے میں اہم ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں اور دور دراز علاقوں سمیت مختلف طبی مراکز میں عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اس کے باوجود انہیں اپنی ملازمت اور مستقبل کے حوالے سے مسلسل غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔
احتجاجی ملازمین نے کہا کہ ان کی جدوجہد کسی ایک فرد یا ادارے کے خلاف نہیں بلکہ اپنے جائز حقوق، ملازمت کے تحفظ، سماجی تحفظ اور دیگر دیرینہ مطالبات کے حل کے لیے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرے اور بات چیت کے ذریعے مسئلے کا قابلِ قبول حل نکالے۔
این ایچ ایم ملازمین نے مزید کہا کہ انہوں نے کئی مرتبہ متعلقہ حکام اور حکومت سے اپیل کی کہ ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے، تاہم مطالبات پر خاطر خواہ پیش رفت نہ ہونے کے باعث انہیں احتجاج کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں ہڑتال کو مزید 72 گھنٹے تک بڑھانے کا فیصلہ مجبوری کے تحت کیا گیا ہے۔
احتجاج کر رہے ملازمین نے دوٹوک الفاظ میں کہا کہ جب تک حکومت کی جانب سے مثبت، واضح اور تسلی بخش جواب سامنے نہیں آتا، ان کی ہڑتال جاری رہے گی۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر ان کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت شروع کرے اور ان کے دیرینہ مطالبات کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے۔
ملازمین نے امید ظاہر کی کہ حکومت ان کے احتجاج کا نوٹس لیتے ہوئے معاملے کو سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش کرے گی، تاکہ ایک طرف ملازمین کے مسائل کا ازالہ ہو اور دوسری جانب محکمہ صحت کے نظام میں پیدا ہونے والی مشکلات کو بھی کم کیا جا سکے۔
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