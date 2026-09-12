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این ایچ ایم ملازمین اپنا احتجاج ختم کریں اور حکومت کو کارروائی کرنے پر مجبور نہ کریں: سکینہ ایتو
صحت کی وزہر نے این ایچ ایم کے مطالبات کو حل کرنے میں بی جے پی کے کردار پر بھی سوال اٹھایا۔
Published : September 12, 2026 at 8:30 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) وزیر صحت سکینہ ایتو نے انتباہ دیا کہ اگر نیشنل ہیلتھ مشن (این ایچ ایم) نے ملازمین کو ڈیوٹی پر واپس آنے کی تاکید کی اور کہا اگر وہ اپنا احتجاج جاری رکھتے ہیں تو جموں و کشمیر حکومت کو کارروائی کرنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔ ایتو نے کہا کہ حکومت ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی۔لیکن این ایچ ایم کارکنوں کی مسلسل غیر موجودگی مریضوں کی دیکھ بھال کو متاثر کر رہی ہے کیونکہ وہ صحت کے نظام کا ایک اہم حصہ ہیں۔
انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، "اگر ہم اس طرح احتجاج کرنے جاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ درست ہوگا۔ بعض اوقات، حکومت کو ایسا قدم اٹھانے پر مجبور کیا جاتا ہے جو ہم نہیں اٹھانا چاہتے۔ وزیر نے کہا کہ حکومت نے پہلے ہی این ایچ ایم کارکنوں کی شکایات کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے اور مرکزی حکومت کے ساتھ مرکز سے مداخلت کی ضرورت کے معاملات اٹھائے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اس نے ملازمین سے ان کے احتجاج سے پہلے ملاقات کی تھی اور انہیں اس کو ختم کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر حکومت کے دائرہ اختیار سے باہر کے مسائل سے متعلق تجاویز پہلے ہی حکومت ہند کو بھیجی جا چکی ہیں
سکینہ ایتو نے کہا کہ کم معاوضہ ان مسائل میں شامل ہے جو انہوں نے اپنے حالیہ دورہ دلی کے دوران مرکزی وزیر صحت کے ساتھ اٹھائے تھے۔انہوں نے کہا کہ میں نے اسے بتایا کہ ان کی تنخواہ بہت کم ہے۔ ان دنوں بہت مہنگی ہے۔ اس نے اسے قبول کر لیا ہے،۔انہوں نے کہا انہوں نے مزید کہا کہ وہ مرکز کو ایک اور یاد دہانی بھیجے گی جس میں اس کی مداخلت کا مطالبہ کیا جائے گا۔
وزیر نے کہا کہ حکومت چھٹی کی تنخواہ اور پنشن کے فوائد سے متعلق کارکنوں کے مطالبات کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔ملازمین کی طرف سے اٹھائی گئی شکایات کو تسلیم کرتے ہوئے سکینہ ایتو نے کہا کہ کام سے ان کی مسلسل غیر حاضری مریضوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہے اور ان پر زور دیا کہ وہ اپنے فرائض دوبارہ شروع کریں۔انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ وہ ہمارے اپنے بچے ہیں۔ وہ ہمارے اپنے بھائی بہن ہیں۔
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صحت کی وزہر نے این ایچ ایم کے مطالبات کو حل کرنے میں بی جے پی کے کردار پر بھی سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں جو جا کر اپنے احتجاج میں بیٹھتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ 2019 کے بعد یہاں کس کی حکومت تھی بی جے پی حکومت چلا رہی ہے بی جے پی نے 2019 سے کارکنوں کے لئے کیا کیا ہے۔ انہوں نے این ایچ ایم کارکنوں سے ہڑتال ختم کرنے کی اپنی اپیل کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ان کے مطالبات کا جائزہ لے رہی ہے اور اس کے اختیار میں آنے والے معاملات میں حال کیا جائے گا۔