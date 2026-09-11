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این ایچ ایم ملازمین کا احتجاج، وحید الرحمٰن پرہ نے جائز مطالبات فوری حل کرنے پر زور دیا
وحید الرحمٰن پرہ نے احتجاجی ملازمین کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے جائز مطالبات کو متعلقہ حکام کے سامنے اٹھایا جائے گا-
Published : September 11, 2026 at 6:54 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) جموں و کشمیر بھر میں نیشنل ہیلتھ مشن کے ملازمین اپنے دیرینہ مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج پر ہیں، جس کے باعث یو ٹی میں صحت کی خدمات متاثر ہو رہی ہیں اور مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی این ایچ ایم ملازمین کی جانب سے احتجاج جاری ہے۔ اس دوران پلوامہ کے ایم ایل اے وحید الرحمٰن پرہ نے احتجاجی ملازمین سے ملاقات کی اور ان کے مطالبات کو سنا۔
وحید الرحمٰن پرہ نے احتجاجی ملازمین کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے جائز مطالبات کو متعلقہ حکام کے سامنے اٹھایا جائے گا اور ان کے فوری ازالے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ این ایچ ایم ملازمین صحت کے نظام کو مضبوط بنانے اور عوام تک بہتر طبی سہولیات پہنچانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اس لیے ان کے جائز مطالبات پر ترجیحی بنیادوں پر غور کیا جانا چاہیے۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے وحید الرحمٰن پرہ نے کہا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر این ایچ ایم ملازمین کے مطالبات کو جلد از جلد حل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ احتجاج ختم ہو اور جموں و کشمیر میں متاثر ہو رہی صحت کی خدمات معمول پر آسکیں۔
پرہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو اس معاملے کو مرکزی حکومت کے ساتھ اٹھانا چاہیے اور این ایچ ایم ملازمین کے جائز مطالبات کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کرنے چاہئیں۔
انہوں نے کہا کہ پہلے ہی دباؤ کا شکار جموں و کشمیر کے صحت کے نظام کو مزید متاثر ہونے سے بچانے کے لیے حکومت کو فوری طور پر مداخلت کرنی چاہیے۔ این ایچ ایم ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے دیرینہ مطالبات کے حل کے منتظر ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے مسائل کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے جلد از جلد عملی اقدامات کیے جائیں۔
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