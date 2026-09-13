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این ایچ ایم ملازمین کا احتجاج: رویندر رینہ نے مطالبات فوری حل کرنے پر زور دیا
جموں و کشمیر بھر میں این ایچ ایم ملازمین گزشتہ کئی روز سے اپنے مطالبات کو لیکر احتجاج کررہے ہیں۔
Published : September 13, 2026 at 5:10 PM IST
پلوامہ : جموں و کشمیر میں نیشنل ہیلتھ مشن (این ایچ ایم) کے ملازمین اور میڈیکل انٹرنز کی جانب سے اپنے دیرینہ مطالبات کے حق میں احتجاج جاری ہے، جس کے باعث یوٹی بھر میں طبی خدمات متاثر ہو رہی ہیں۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی این ایچ ایم ملازمین احتجاج پر ہیں اور حکومت سے اپنے جائز اور بنیادی مطالبات فوری طور پر پورے کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
بی جے پی نیشنل ایگزیکٹو ممبر اور سابق جموں و کشمیر بی جے پی صدر رویندر رینہ نے این ایچ ایم ملازمین کے مطالبات کی فوری شنوائی پر زور دیتے ہوئے جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور وزیر صحت سکینہ مسعود ایتو سے معاملے میں مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے۔ رویندر رینہ نے کہا کہ طبی شعبے سے وابستہ ملازمین کے جائز مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جانا چاہیے، تاکہ مریضوں کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جموں و کشمیر میں صحت خدمات بلا تعطل جاری رہیں۔
جموں و کشمیر کے مختلف اسپتالوں اور طبی اداروں میں تقریباً 12 ہزار این ایچ ایم ملازمین مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ این ایچ ایم ملازمین گزشتہ کئی روز سے اپنے دیرینہ اور جائز مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ رہنماؤں نے احتجاجی ملازمین سے ملاقات کرکے ان کے مطالبات کی حمایت کی ہے۔
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اسی سلسلے میں بی جے پی نیشنل ایگزیکٹو ممبر اور سابق جموں و کشمیر بی جے پی صدر رویندر رینہ نے بھی احتجاجی این ایچ ایم ملازمین کی حمایت کرتے ہوئے حکومت سے ان کے جائز مطالبات کو فوری طور پر حل کرنے پر زور دیا ہے۔انہوں نے یہ کہا یہ ملازمین گھر چھوڑ کر دن رات کام کرتے ہیں ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہے۔