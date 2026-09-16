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اننت ناگ میں این ایچ ایم ملازمین کا احتجاج آٹھویں روز بھی جاری، مطالبات کے حق میں دستخطی مہم شروع
این ایچ ایم ملازمین نے پہلے 72 گھنٹے ہڑتال کی کال دی تھی تاہم اننت ناگ میں احتجاج آٹھویں روز بھی جاری ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 16, 2026 at 3:43 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں نیشنل ہیلتھ مشن (ین ایچ ایم) کے تحت محکمہ صحت میں خدمات انجام دینے والے ملازمین کا اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی دھرنا بدستور جاری ہے۔ ملازمین گزشتہ آٹھ روز سے احتجاج پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آج سے اپنے مطالبات کی حمایت میں دستخطی مہم کا بھی آغاز کر دیا ہے۔
احتجاجی ملازمین نے کہا کہ وہ طویل عرصے سے اپنے مختلف مطالبات کو حکومت اور متعلقہ حکام کے سامنے پیش کرتے آ رہے ہیں، تاہم مطالبات کے حل کے حوالے سے اب تک انہیں تسلی بخش پیش رفت نظر نہیں آئی، جس کے باعث انہیں احتجاج کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔
ملازمین نے کہا کہ ان کی جدوجہد کا مقصد کسی کو مشکلات میں ڈالنا نہیں بلکہ اپنے جائز مطالبات کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کرانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دستخطی مہم کے ذریعے وہ اپنی آواز کو مزید منظم انداز میں حکام تک پہنچانا چاہتے ہیں اور امید ہے کہ حکومت اس معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لے گی۔
اس موقع پر احتجاجی ملازمین نے جموں و کشمیر کے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ اور کابینہ وزیرِ صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو سے خصوصی اپیل کی کہ این ایچ ایم ملازمین کے مطالبات پر فوری توجہ دیتے ہوئے ان کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں، تاکہ ملازمین دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکیں اور صحت عامہ سے متعلق خدمات معمول کے مطابق بحال ہو سکیں۔
ملازمین کا کہنا تھا کہ وہ عوام کو درپیش مشکلات کو بخوبی سمجھتے ہیں اور خود بھی چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر واپس آکر لوگوں کو طبی و دیگر متعلقہ خدمات فراہم کریں۔ تاہم، ان کے مطابق، جب تک ان کے جائز مطالبات کے حوالے سے حکومت کی جانب سے مثبت پیش رفت سامنے نہیں آتی، تب تک احتجاج جاری رکھنے پر مجبور ہیں۔
احتجاجی ملازمین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ موجودہ صورتحال کو مزید طول دینے کے بجائے ان کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جائے اور تمام مطالبات کا جائزہ لے کر قابلِ عمل حل تلاش کیا جائے۔
این ایچ ایم ملازمین نے واضح کیا کہ دستخطی مہم ان کی جاری احتجاجی تحریک کا حصہ ہے اور وہ پُرامن طریقے سے اپنے مطالبات حکومت تک پہنچاتے رہیں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وزیرِ اعلیٰ اور متعلقہ کابینہ وزیر اس معاملے میں ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے جلد کوئی مثبت فیصلہ سامنے لائیں گے، تاکہ ملازمین اپنے فرائض دوبارہ انجام دے سکیں اور عام لوگوں کو صحت سے متعلق خدمات کے حصول میں مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
قابلِ ذکر ہے کہ اننت ناگ میں این ایچ ایم ملازمین کا احتجاج گزشتہ آٹھ روز سے جاری ہے، جبکہ آج سے مطالبات کے حق میں دستخطی مہم بھی شروع کی گئی ہے۔
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