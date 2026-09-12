ETV Bharat / jammu-and-kashmir
این ایچ ایم ملازمین کا احتجاج چوتھے روز بھی جاری، سیاسی و سماجی تنظیموں نے کی شرکت
جائز مطالبات کی حمایت میں احتجاج کو مزید وسعت دینے کا اعلان، مطالبات حل ہونے تک جدوجہد جاری رکھنے کا عزم۔
Published : September 12, 2026 at 3:30 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں نیشنل ہیلتھ مشن (این ایچ ایم ) کے تحت محکمہ صحت میں خدمات انجام دینے والے ملازمین کی جانب سے اپنے جائز مطالبات کے حق میں جاری احتجاج ہفتے کے روز چوتھے روز بھی جاری رہا۔ ملازمین نے واضح کیا کہ کئی برسوں سے خدمات انجام دینے کے باوجود ان کے مطالبات کو نظرانداز کیا جا رہا ہے، جس کے باعث انہیں احتجاج کا راستہ اختیار کرنا پڑا ہے۔
احتجاج کے چوتھے روز ملازمین کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کے لیے مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اس دوران اپنی پارٹی، ڈی پی اور دیگر سیاسی و سماجی تنظیموں سے وابستہ رہنماؤں اور کارکنوں نے احتجاجی ملازمین سے ملاقات کی اور ان کے مطالبات کی حمایت کا اظہار کیا۔
سیاسی و سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے احتجاجی ملازمین کو یقین دلایا کہ ان کے جائز مطالبات کو متعلقہ حکام اور حکومت کے سامنے مؤثر انداز میں اٹھایا جائے گا اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ صحت کے شعبے میں این ایچ ایم ملازمین کا کردار انتہائی اہم ہے اور وہ مشکل حالات میں بھی عوام کو طبی سہولیات فراہم کرنے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔
اس موقع پر احتجاجی ملازمین نے کہا کہ وہ طویل عرصے سے اپنے مطالبات کو حکومت اور متعلقہ محکمے کے سامنے پیش کرتے آ رہے ہیں، تاہم مطالبات پر خاطر خواہ پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کام چھوڑ احتجاج کا فیصلہ کرنا پڑا۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ ان کی جدوجہد کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں بلکہ اپنے جائز حقوق اور مستقبل کے تحفظ کے لیے ہے۔
ملازمین نے کہا کہ انہوں نے اپنے احتجاج کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ کیا ہے اور جب تک ان کے جائز مطالبات کو حل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں کیے جاتے، احتجاج جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ان کے مطالبات پر فوری غور کیا جائے تاکہ احتجاج ختم کرکے وہ دوبارہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں انجام دے سکیں۔
احتجاجی ملازمین نے مزید کہا کہ این ایچ ایم کے تحت کام کرنے والے ملازمین نے گزشتہ کئی برسوں کے دوران صحت کے شعبے میں اہم خدمات انجام دی ہیں اور دور دراز علاقوں تک طبی سہولیات پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ایسے میں ان کے مسائل کا بروقت ازالہ نہ صرف ملازمین کے مفاد میں ہے بلکہ صحت عامہ کے نظام کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے بھی ضروری ہے۔
دریں اثنا، مختلف سیاسی و سماجی تنظیموں کی جانب سے احتجاج میں شرکت کے بعد ملازمین کے حوصلے مزید بلند ہوئے ہیں۔ مظاہرین نے امید ظاہر کی کہ حکومت ان کے مطالبات کا سنجیدگی سے نوٹس لے گی اور جلد از جلد مسئلے کا قابلِ قبول حل تلاش کیا جائے گا۔
این ایچ ایم ملازمین نے ایک مرتبہ پھر واضح کیا کہ مطالبات کے حل تک ان کی جدوجہد جاری رہے گی اور اگر حکومت کی جانب سے مثبت پیش رفت نہیں ہوئی تو احتجاج کو مزید وسعت دینے کے حوالے سے آئندہ لائحۂ عمل طے کیا جائے گا۔