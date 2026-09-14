ETV Bharat / jammu-and-kashmir
این ایچ ایم ملازمین کی ہڑتال میں مزید 72 گھنٹے کی توسیع
این ایچ ایم ملازمین کی ہڑتال سے جموں کشمیر کے طبی مراکز خاص کر دور افتادہ ہیلتھ سنٹرز میں خدمات متاثر ہوئی ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 14, 2026 at 9:16 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر نیشنل ہیلتھ مشن (NHM) ایمپلائز ایسوسی ایشن نے اپنے جاری پُرامن احتجاج اور ہڑتال میں مزید 72 گھنٹے کی توسیع کا اعلان کیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق توسیع شدہ ہڑتال 15 ستمبر سے پورے جموں و کشمیر میں جاری رہے گی۔
مشن ڈائریکٹر نیشنل ہیلتھ مشن جموں و کشمیر کے نام جاری ایک مکتوب میں ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ "یہ فیصلہ ملازمین کے دیرینہ مطالبات کے مسلسل زیر التوا رہنے اور حکام کی جانب سے ان کے حل کے لیے کسی ٹھوس اور مقررہ مدت پر مبنی اقدام نہ کیے جانے کے باعث لیا گیا ہے۔"
جوائنٹ کوآرڈی نیشن کمیٹی آف جے اینڈ کے، نیشنل ہیلتھ مشن ایمپلائز ایسوسی ایشن، کا کہنا ہے کہ احتجاج مکمل طور پر پُرامن، جمہوری اور آئینی دائرے میں رہے گا۔ احتجاج میں شامل ملازمین کو نظم و ضبط برقرار رکھنے اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔
ایسوسی ایشن نے حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے اپنی آمادگی کا اعادہ کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ "ملازمین کے جائز مطالبات کے حل کے لیے بامعنی اور مقررہ مدت کے اندر اقدامات کیے جائیں گے۔"
مکتوب کی نقول مرکزی وزیر صحت و خاندانی بہبود، مرکزی وزیر محنت و روزگار، جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر، وزیر اعلیٰ، وزیر صحت و طبی تعلیم اور لیبر اینڈ ایمپلائمنٹ کے سمیت دیگر متعلقہ حکام کو بھی ارسال کی گئی ہیں۔
ہڑتال سے طبی خدمات متاثر
اطلاعات کے مطابق این ایچ ایم ملازمین کی غیر معینہ مدت کی ہڑتال پیر کو چھٹے روز میں داخل ہوگئی، جس کے نتیجے میں جموں و کشمیر کے مختلف اسپتالوں، پرائمری ہیلتھ سینٹروں اور کمیونٹی ہیلتھ یونٹس میں طبی خدمات متاثر ہوئی ہیں۔ ان مراکز میں این ایچ ایم کے تحت تعینات ڈاکٹر، نرسیں اور پیرا میڈیکل عملہ صحت خدمات میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
ہڑتال کے باعث او پی ڈی سمیت معمول کی طبی خدمات اور دیگر اہم طبی سرگرمیوں میں خلل پڑنے کی اطلاعات ہیں، جبکہ دیہی اور دور دراز علاقوں میں اس کے اثرات زیادہ نمایاں ہیں، جہاں لوگ بڑی حد تک این ایچ ایم عملے کی خدمات پر انحصار کرتے ہیں۔
بی جے پی لیڈر کی ہڑتالی ملازمین کے ساتھ ملاقات
بی جے پی کے سینئر رہنما اور جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے پیر کو رام بن ضلع کا دورہ کرکے ہڑتال پر موجود نیشنل ہیلتھ مشن ملازمین اور ڈیلی ویجر کارکنوں کے ملاقات کی اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔
رام بن میں احتجاجی ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے سنیل شرما نے یقین دلایا کہ ان کے دیرینہ مطالبات کو جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ایوان میں اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا: "بی جے پی کا سیاسی رابطہ پروگرام عام لوگوں اور محنت کش طبقے کے مسائل کو اجاگر کرنے کے مقصد سے جاری ہے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت، مذہب یا ذات سے ہو۔"
انہوں نے کہا کہ عام شہریوں اور ملازمین کو اپنے جائز مسائل حکام تک پہنچانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بی جے پی ان کے مسائل کی آواز بننے کے لیے پرعزم ہے۔ سنیل شرما نے این ایچ ایم ملازمین کے سروس ریگولرائزیشن، ملازمت کے تحفظ اور اجرتوں میں نظرثانی سمیت مطالبات کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ان معاملات کو اسمبلی میں بھرپور انداز میں اٹھایا جائے گا۔
یہ بھی پڑھیں:
این ایچ ایم ملازمین کی مستقلی، سماجی تحفظ اور تنخواہوں میں نظرثانی کے مطالبات کی حمایت، جی اے میر نے مناسب پلیٹ فارم پر معاملہ اٹھانے کی یقین دہانی کرائی