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حکومتی یقین دہانی کے بعد این ایچ ایم ملازمین نے اپنی ہڑتال ختم کر دی
این ایچ ایم ملازمین نے حکومت کی یقین دہانی کے بعد گزشتہ دس روز سے جاری اپنی ہڑتال ختم کر دی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 19, 2026 at 9:38 AM IST
سرینگر (پرویز الدین): نیشنل ہیلتھ مشن( این ایچ ایم) ملازمین نے جموں وکشمیر حکومت کی جانب سے ان کے دیرینہ مطالبات پر یقین دہانی کے بعد اپنی ہڑتال ختم کردی ہے۔ یہ فیصلہ ملازمین کے نمائندوں اور حکومت کے درمیان ہونے والی ایک میٹنگ کے بعد کیا گیا، جس میں ملازمین کی جانب سے اٹھائے گئے متعدد مسائل پر بات چیت کی گئی۔
ملازمین کے مطابق حکومت نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ان کی تجاویز پر پیش رفت کی جائے گی اور ان کا جائزہ لیا جائے گا جبکہ کچھ فیصلوں پر مزید غوروخوص کیا جائے گا۔ ان کے مطابق حکومت نے این ایچ ایم کے مشن ڈائیریکٹر کو ایک کوارڈنیٹر مقرر کرنے کی ہدایت بھی دی ہے جو کہ ملازمین اور محکمے کے درمیان رابطے کا کام کرے گا اور ان کے مسائل پر باقاعدہ بات چیت کو آسان بنائے گا۔
ملازمین نے کہا کہ وہ حکومت کے مثبت روپے اور میٹنگ کے دوران دی گئی یقین دہانیوں سے مطمئین ہیں۔ ایک نمائندے نے کہا کہ ایک ماہ تک دی گئی یقین دہانیوں پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا، جس کے بعد تجاویز پر مزید غور کیا جائے گا۔
واضح رہے کہ این ایچ ایم ملازمین نے اپنی ہڑ تال 10 روز بعد ختم کر دی۔ انہوں نے جموں و کشمیر کے سبھی اضلاع اور بلاک ہیڈ کوارٹرز پر مظاہرے جاری رکھے ہوئے تھے جس سے ضلع اسپتالوں، سب اسپتالوں، پی ایچ سیز اور ٹرشیری کئیر اسپتالوں میں بھی مریضوں کی دیکھ بھال متاثر ہورہی تھی۔
یاد رہے کہ اس سے قبل وزیر صحت اور طبی تعلیم سکینہ ایتو نے جموں و کشمیر میں نیشنل ہیلتھ مشن (این ایچ ایم) کے ملازمین سے اپنی ہڑتال ختم کرنے اور ڈیوٹی پر واپس آنے کی اپیل کی تھی۔ انہوں نے ملازمیں کو یقین دلایا تھا کہ حکومت ان کے مطالبات پرغور کریں گی اور اپنے دائرہ اختیار میں مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گی۔
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