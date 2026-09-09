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جموں کشمیر: این ایچ ایم ملازمین نے تنخواہوں میں نظرثانی سمیت دیگر مطالبات پر 72 گھنٹے کی ہڑتال شروع کردی
جموں و کشمیر میں ساڑھے 12 ہزار سے زائد این ایچ ایم ملازمین خدمات انجام دے رہے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 9, 2026 at 7:16 PM IST
رامبن/اننت ناگ/سرینگر: جموں و کشمیر ضلع رامبن میں نیشنل ہیلتھ مشن (این ایچ ایم) کے ملازمین نے تنخواہوں میں برابری، ملازمت کے تحفظ اور سماجی تحفظ سے متعلق مطالبات کے حق میں بدھ کے روز 72 گھنٹے کی ہڑتال شروع کر دی۔
ضلع اسپتال رامبن اور بلاکس بٹوٹ ،اکھڑہال ،بانہال اور گول میں این ایچ ایم ملازمین کی بڑی تعداد نے احتجاجی مظاہرے کیے اور حکومت سے اپنے مطالبات فوری طور پر پورے کرنے کا مطالبہ کیا۔
ملازمین کا اہم مطالبہ ہے کہ ان کے تنخواہی ڈھانچے میں دیگر ریاستوں کے این ایچ ایم ملازمین کی طرز پر نظر ثانی کی جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ملازمت کے تحفظ کے لیے ایک مستقل پالیسی وضع کرنے اور سماجی تحفظ کی سہولیات، جن میں ایمپلائز پر و ویڈنٹ فنڈ (ای پی ایف)، ایمپلائز اسٹیٹ انشورنس (ای ایس آئی) شامل ہیں۔
جموں و کشمیر کے دیگر علاقوں کی طرح اننت ناگ میں بھی این ایچ ایم ملازمین کی بڑی تعداد احتجاج میں شامل ہوئی۔ احتجاج میں ڈاکٹروں کے علاوہ ایف ایم پی ایچ ڈبلیو، ایم ایم پی ایچ ڈبلیو اور دیگر پیرا میڈیکل اسٹاف سے وابستہ ملازمین نے شرکت کی۔احتجاجی ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ کئی برسوں سے نیشنل ہیلتھ مشن کے تحت مختلف اسپتالوں، ہیلتھ سینٹروں اور دیگر طبی اداروں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، تاہم ان کے سروس سے متعلق کئی اہم مسائل تاحال حل نہیں کیے گئے ہیں۔
این ایچ ایم ملازمین کے اہم مطالبات میں کنٹریکچول ملازمین کی خدمات کو مستقل کرنا، ’مساوی کام کے لیے مساوی اجرت‘ کے اصول کو نافذ کرنا، سماجی تحفظ کی سہولیات فراہم کرنا اور ساتویں پے کمیشن کے فوائد دینا شامل ہیں۔
ملازمین نے تنخواہوں کی بروقت ادائیگی کا بھی مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر سے انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔اس کے علاوہ ملازمین نے ’گولڈن ہینڈ شیک‘ کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے، تاکہ جو ملازمین اس آپشن کے تحت ملازمت سے علیحدگی اختیار کرنا چاہیں، انہیں مناسب مالی پیکیج فراہم کیا جا سکے۔
اننت ناگ میں گونگی بہری سرکار ،ہمارے مطالبات حل کرو ،کے نعروں سے احتجاجی ملازمین نے اپنے مطالبات کو دہرایا۔
مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں بھی نیشنل ہیلتھ مشن (این ایچ ایم) کے ملازمین نے 72 گھنٹے کی ہڑتال شروع کردی۔ ملازمین نے کہا کہ وہ اپنے مطالبات کو لے کر بارہا حکومت اور متعلقہ حکام سے رجوع کرچکے ہیں، تاہم ان کا الزام ہے کہ یقین دہانیاں تاحال کسی ٹھوس اقدام میں تبدیل نہیں ہوئیں۔احتجاج میں شامل ایک ملازم رؤف احمد نے کہا،"ہم خاص طور پر ہنگامی حالات کے دوران صحت کی سہولیات کی فراہمی میں ہمیشہ صفِ اول میں رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اجرت اور ملازمت کے تحفظ کے حوالے سے مسلسل غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔"
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