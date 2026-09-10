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جی ایم سی بارہمولہ میں این ایچ ایم ملازمین نے تنخواہوں میں نظرثانی سمیت دیگر مطالبات کے حوالے سے پرامن احتجاج کیا
جموں کشمیر میں نیشنل ہیلتھ مشن کے ملازمین کی تنخواہوں میں برابری، ملازمت کے تحفظ جیسے مطالبات کے حق میں ہڑتال جاری ہے۔
Published : September 10, 2026 at 6:36 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے جی ایم سی میں اج این ایچ ایم ملازمین نے تنخواہوں میں نظرثانی سمیت دیگر مطالبات پر ایک پرامن احتجاج کیا۔ اس دوران این ایج ایم ملازمین نے سرکار کی خلاف کافی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ، تنخواہوں میں برابری، ملازمت کے تحفظ اور سماجی تحفظ سے متعلق مطالبات کے حق پر سرکار کو نظرثانی کرنی چاہیے۔ مظاہرین نے حکومت سے اپنے مطالبات فوری طور پر پورے کرنے کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ ہمارے ساتھ کافی بھید بھاو کرتا ہے اور اب ہم تنگ آگیے ہے اور اگر سرکار نے ہمارے مشکلات کی طرف دھیان نہیں دیا تو ہم سڑکوں پر آئیں گے۔
مظاہرین نے بتایا کہ ہم کئی برسوں سے اپنی خدمات انجام دیں رہے ہیں لیکن جو ہمارا حق ہے وہ ہم کو نہیں مل رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ان کے تنخواہی ڈھانچے میں دیگر ریاستوں کے این ایچ ایم ملازمین کی طرز پر نظر ثانی کی جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ملازمت کے تحفظ کے لیے ایک مستقل پالیسی وضع کرنے پر زور دیا۔
اس دوران احتجاج میں ڈاکٹروں کے علاوہ ایف ایم پی ایچ ڈبلیو، ایم ایم پی ایچ ڈبلیو اور دیگر پیرا میڈیکل اسٹاف سے وابستہ ملازمین نے شرکت کی۔
احتجاجی ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ کئی برسوں سے نیشنل ہیلتھ مشن کے تحت مختلف اسپتالوں، ہیلتھ سینٹروں اور دیگر طبی اداروں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، تاہم ان کے سروس سے متعلق کئی اہم مسائل تاحال حل نہیں کیے گئے ہیں۔
اس کے علاوہ مظاہرین نے تنخواہوں کی بروقت ادائیگی کا بھی مطالبہ کیا اور کہا کہ تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر سے انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
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