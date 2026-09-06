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متعدد مطالبات کو لے کر این ایچ ایم ملازمین کا 9 ستمبر سے 72 گھنٹے کی ہڑتال کا اعلان
قابل ذکر ہے کہ این ایچ ایم ملازمین نے اپریل 2026 میں بھی دو روزہ ہڑتال کی تھی۔
Published : September 6, 2026 at 10:26 PM IST
جموں:(اشرف غنائی) جموں و کشمیر کے نیشنل ہیلتھ مشن (این ایچ ایم) ملازمین نے اپنی طویل عرصے سے زیر التوا مانگوں کو لے کر 9 ستمبر سے 72 گھنٹے کی یونین ٹیریٹری سطح کی ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ان کے مطالبات پر کوئی ٹھوس کارروائی نہ ہونے کے باعث انہیں احتجاج کا راستہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے۔
این ایچ ایم ملازمین کی صوبائی سطح کی مشترکہ رابطہ کمیٹی کی ورچوئل میٹنگ میں ہڑتال کا فیصلہ لیا گیا۔ کمیٹی کے مطابق 5 ستمبر کو دی گئی مہلت کے باوجود حکومت اور متعلقہ حکام کی جانب سے مطالبات پر کوئی اطمینان بخش جواب نہیں ملا۔ ملازمین کے اہم مطالبات میں تنخواہوں میں اضافہ، تمام این ایچ ایم ملازمین کو مستقل کرنا، باقاعدہ تبادلہ پالیسی مرتب کرنا اور دیگر سروس مسائل کا حل شامل ہے ۔
مجوزہ ہڑتال میں جموں اور کشمیر دونوں صوبوں کے ضلعی، بلاک اور فیلڈ سطح پر کام کرنے والے این ایچ ایم ملازمین حصہ لیں گے۔ اس کے علاوہ نیشنل ٹی بی ایلیمینیشن پروگرام (قومی تپ دق خاتمہ پروگرام) اور این ایچ ایم کے دیگر منصوبوں سے وابستہ ملازمین بھی ہڑتال کی حمایت کریں گے۔مشترکہ رابطہ کمیٹی نے کہا کہ ملازمین کی جانب سے کئی مرتبہ یادداشتیں پیش کی گئیں، حکام کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی اور یقین دہانیاں بھی دی گئیں، تاہم مسائل کے حل کے لیے ابھی تک کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔
کشمیر خطے کے صدر منیر اندرابی کے مطابق این ایچ ایم ملازمین مسلسل صبر کا مظاہرہ کرتے رہے اور انہیں امید تھی کہ بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہوں گے، لیکن ٹھوس کارروائی نہ ہونے کے باعث اب اجتماعی احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں بچا ہے۔
نیشنل ٹی بی ایلیمینیشن پروگرام جموں و کشمیر کے صدر مصدق رفیق پرہ نے کہا کہ این ٹی ای پی اور این ایچ ایم کے دیگر پروگراموں میں کام کرنے والے ملازمین بھی اس یونین ٹیریٹری سطح کی ہڑتال میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ صحت عامہ کے نظام میں این ایچ ایم ملازمین کا کردار انتہائی اہم ہے۔یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انٹرنز اپنے ماہانہ انٹرن شپ وظیفے میں اضافے کے مطالبے کو لے کر مسلسل چھٹے روز ہڑتال پر ہیں۔
قابل ذکر ہے کہ این ایچ ایم ملازمین نے اپریل 2026 میں بھی دو روزہ ہڑتال کی تھی، جس کے بعد اس وقت کی وزیر صحت سکینہ ایتو نے ملازمین کو ان کے مطالبات پر مناسب کارروائی کی یقین دہانی کرائی تھی۔
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