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این ایچ اے آئی نے چنینی-ناشری سرنگ کے داخلی راستوں کو جموں و کشمیر کے ثقافتی ورثے اور سیاحت کی جھلک میں تبدیل کر دیا
این ایچ اے آئی نے چنینی-ناشری سرنگ کے داخلی راستوں کو جموں و کشمیر کے ثقافتی ورثے اور سیاحت کی جھلک میں تبدیل کر دیا
By PTI
Published : November 25, 2026 at 11:06 AM IST
جموں / سرینگر: نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا (NHAI) نے جموں-سرینگر قومی شاہراہ (NH-44) پر واقع ملک کی اہم ترین اور 9 کلومیٹر طویل چنینی-ناشری سرنگ کے دونوں داخلی راستوں کو دلکش اور رنگا رنگ دیواری نقاشی (میورلز) سے آراستہ کر کے ایک خوبصورت ثقافتی گیلری کی شکل دے دی ہے۔ یہ فن پارے مرکز کے زیرِ انتظام علاقے جموں و کشمیر کے شاندار ثقافتی، تاریخی اور روحانی ورثے کی عکاسی کرنے کے ساتھ ساتھ خطے کی قدرتی اور جغرافیائی خوبصورتی کو بھی بھرپور انداز میں اجاگر کرتے ہیں۔
دیواری نقاشی میں جموں اور کشمیر کے مقدس و تاریخی مقامات کی عکاسی
این ایچ اے آئی کے ایک سینئر اہلکار نے اس منفرد اقدام کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ سرنگ کے داخلی راستوں پر بنائی گئی ان دلکش دیواری تصاویر میں جموں اور کشمیر دونوں خطوں کی پہچان بننے والے اہم روحانی اور تاریخی مقامات کو انتہائی مہارت اور فنکارانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔
ان دیواری نقاشیوں میں جن نمایاں مقامات کی عکاسی کی گئی ہے، ان میں درج ذیل شامل ہیں:
- روحانی و مذہبی مراکز: مقدس شری امرناتھ جی غار، شری ماتا ویشنو دیوی مزار، سرینگر کا تاریخی شنکراچاریہ مندر اور جموں کا قدیم رگھوناتھ مندر۔
- تاریخی و قدرتی ورثہ: جموں کا تاریخی مبارک منڈی محل، وادیِ کشمیر کی عالمی شہرت یافتہ ڈل جھیل اور سرینگر کے مشہور مغل باغات۔
جدید بنیادی ڈھانچے اور خطے کی ترقی کا حسین امتزاج
اہلکار نے مزید بتایا کہ چنینی-ناشری سرنگ (جسے باضابطہ طور پر ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی ٹنل بھی کہا جاتا ہے) پر کی گئی اس دیدہ زیب فنکاری میں محض قدیم ورثے ہی نہیں بلکہ جدید شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے (انفراسٹرکچر) کو بھی نمایاں طور پر دکھایا گیا ہے۔ یہ امتزاج خطے میں بہتر سڑک رابطے، ہمہ موسمی رسائی اور تیز رفتار ترقی کے سفر کی خوبصورت عکاسی کرتا ہے۔
سیاحت کے فروغ اور مسافروں کے تجربے کو خوشگوار بنانے کا ہدف
متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ قومی شاہراہ کی اس مصروف راہداری کی ظاہری خوبصورتی بڑھانے کے علاوہ، اس اقدام کا بنیادی مقصد ملک و بیرونِ ملک سے آنے والے مسافروں اور سیاحوں کے سفر کے تجربے کو مزید خوشگوار اور یادگار بنانا ہے۔
اس فنکاری کے ذریعے جہاں خطے کے نمایاں سیاحتی مقامات کے بارے میں مسافروں میں آگاہی کو فروغ ملے گا، وہیں سیاحوں کو جموں و کشمیر کے متنوع ثقافتی، روحانی اور قدرتی خزانوں کی سیر کرنے کی ترغیب بھی ملے گی، جس سے مقامی سیاحت اور معیشت کو مزید تقویت پہنچنے کی امید ہے۔