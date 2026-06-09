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بانڈی پورہ میں سنبل-گریز روڈ کے لیے کنسلٹنسی ٹینڈر جاری ہونے پر عوام اور سیاسی لیڈران کا اظہار مسرت
بانڈی پورہ کے ایم ایل اے نظام الدین بٹ نے اس پیش رفت کو "عوام کی جیت" قرار دیا۔
Published : June 9, 2026 at 7:58 PM IST
بانڈی پورہ: (اعجاز نازکی) نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا (این ایچ اے آئی) کی جانب سے مجوزہ سنبل-بانڈی پورہ-گریز نیشنل ہائی وے پروجیکٹ کے لیے تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ (ڈی پی آر) کی تیاری کے لیے ٹینڈر جاری کیے جانے کے بعد منگل کو بانڈی پورہ میں جشن کا ماحول رہا۔
مقامی لوگوں نے پٹاخے پھوڑے، مٹھائیاں تقسیم کیں اور خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ضلع کے مختلف مقامات پر جمع ہوئے۔ اس پیش رفت کو بہت سے لوگوں نے شمالی کشمیر میں رابطے کو بہتر بنانے اور اقتصادی ترقی کو تیز کرنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے، بانڈی پورہ کے ایم ایل اے نظام الدین بٹ نے اس پیش رفت کو "عوام کی جیت" قرار دیا اور کہا کہ یہ رہائشیوں کے متحد ہو کر روڈ پراجیکٹ کی مسلسل مانگ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔
بٹ نے کہا کہ "عوام سے وعدہ کیا گیا تھا اور آج وہ عہد پورا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ کامیابی بانڈی پورہ کے لوگوں کی ہے جو سیاسی وابستگیوں سے قطع نظر ایک ساتھ کھڑے رہے۔"
ایم ایل اے نے کہا کہ جب بھی بانڈی پورہ کی ترقی سے متعلق معاملات شامل تھے سیاسی جماعتوں کے قائدین نے غیر معمولی اتحاد کا مظاہرہ کیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ منصوبہ سرینگر، بانڈی پورہ اور سٹریٹجک لحاظ سے اہم وادی گریز کے درمیان رابطے کو مضبوط کرے گا، جب کہ مقامی باشندوں کے لیے سیاحت، تجارت اور روزگار کے نئے مواقع کھولے گا۔ گریز سردیوں کے دوران موسم سے متعلق رکاوٹوں اور سڑکوں کی بندش کا شکار رہتا ہے۔ مقامی لوگ طویل عرصے سے وادی کشمیر کے ساتھ ہمہ موسمی رابطے کو بہتر بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
این ایچ اے آئی نے آج پہلے مجوزہ ہائی وے کے ڈی پی آر کے لیے بولیوں کو مدعو کیا، جو اس اہم منصوبے کی تکمیل کی طرف پہلا اہم قدم ہے۔ بانڈی پورہ میں اس اقدام کا وسیع پیمانے پر خیرمقدم کیا گیا ہے، رہائشیوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اس منصوبے پر بہت تیزی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔
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