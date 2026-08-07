این ایچ اے آئی پھلوں کے موسم کے دوران محفوظ اور بلا تعطل ٹریفک کی نقل و حرکت کو یقینی بنائے، عمر عبداللہ

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این ایچ اے آئی پھلوں کے موسم کے دوران محفوظ اور بلا تعطل ٹریفک کی نقل و حرکت کو یقینی بنائے، عمر عبداللہ
این ایچ اے آئی کےترجمان نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے علاقےمیں جاری قومی شاہراہ کے منصوبوں کی حالت اور پیش رفت کا جائزہ لیا۔
Published : August 7, 2026 at 10:57 PM IST
جموں: (عامر تانترے) جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کو ہدایت دی ہے کہ وہ آئندہ پھلوں کی کٹائی کے موسم کے دوران جموں سری نگر قومی شاہراہ پر محفوظ اور بلا تعطل ٹریفک کی نقل و حرکت کو یقینی بنائے۔
انہوں نے یہ ہدایات ادھم پور میں پراجیکٹ امپلیمنٹیشن یونٹ کے دورے کے دوران جاری کیں۔ این ایچ اے آئی کے ریجنل آفیسر آر ایس یادو اور دیگر عہدیداروں نے انہیں علاقے میں جاری قومی شاہراہ پراجکٹس بالخصوص این ایچ کے رام بن بانہال سیکشن کے بارے میں بریفنگ دی۔
این ایچ اے آئی کے علاقائی دفتر کے ترجمان نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے علاقے میں جاری قومی شاہراہ کے منصوبوں کی حالت اور پیش رفت کا جائزہ لیا۔
انہوں نے بتایا کہ جائزہ اجلاس کے دوران وزیراعلیٰ کو مختلف جاری منصوبوں کی پیشرفت پر بریفنگ دی گئی۔ این ایچ 44 کے رامبن-بانہال سیکشن پر خصوصی توجہ دی گئی، کیونکہ شری امرناتھ یاترا جاری ہے اور آنے والے پھلوں کی کٹائی کے موسم کے دوران جموں سری نگر قومی شاہراہ پر ہموار اور بلاتعطل ٹریفک کی آمدورفت انتہائی اہم ہے۔
ترجمان نے مزید کہا کاموں کی موجودہ صورتحال، ٹریفک کے انتظام کے اقدامات، اور این ایچ44 پر ہموار ٹریفک کی نقل و حرکت کو برقرار رکھنے کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے آنے والے فصل کے موسم کے دوران مسافروں کی محفوظ اور بلاتعطل نقل و حرکت اور ضروری سامان اور پھلوں کی نقل و حمل کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔
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