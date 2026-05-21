کٹرہ تا کولگام فور لین شاہراہ منصوبے کے لیے ڈی پی آر ٹینڈر جاری
اس مجوزہ شاہراہ کا مقصد جموں خطے کو جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام سے ایک جدید اور بہتر سڑک رابطے کے ذریعے جوڑنا ہے۔
Published : May 21, 2026 at 5:51 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): جموں و کشمیر میں رابطہ سڑکوں کے نیٹ ورک کو مزید مضبوط بنانے کی سمت ایک اہم پیش رفت کے تحت نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا (این ایچ آئی اے ) نے کٹرہ-ریاسی-ماہور-گلاب گڑھ-نندی مارگ-کولگام چار گلیاروں والی (فور لین) شاہراہ منصوبے کے لیے تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ (ڈی پی آر ) تیار کرنے کی غرض سے ٹینڈر جاری کر دیا ہے۔
اس مجوزہ شاہراہ کا مقصد جموں خطے کو جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام سے ایک جدید اور بہتر سڑک رابطے کے ذریعے جوڑنا ہے۔ منصوبے کے تحت کٹرہ، ریاسی، ماہور، گلاب گڑھ اور نندی مارگ سے گزرتے ہوئے کولگام تک چار گلیاروں والی شاہراہ تعمیر کی جائے گی، جسے قومی شاہراہ نمبر 44 سے منسلک کیا جائے گا۔ اس سے دونوں خطوں کے درمیان آمد و رفت میں آسانی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ سفری وقت میں نمایاں کمی متوقع ہے۔
این ایچ اے آئی کی جانب سے جاری کردہ ٹینڈر کے مطابق کنسلٹنسی خدمات حاصل کی جائیں گی جو منصوبے کی تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ تیار کریں گی۔ ڈی پی آر میں مجوزہ سڑک کے تکنیکی پہلوؤں، راستے کے تعین، زمینی سروے، ماحولیاتی اثرات، لاگت کے تخمینے، پلوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی ضروریات کا جائزہ لیا جائے گا۔
ٹینڈر کے لیے بولی کا عمل شروع ہو چکا ہے جب کہ درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 22 جون 2026 مقرر کی گئی ہے۔ موصول ہونے والی تکنیکی بولیوں کو 23 جون 2026 کو کھولا جائے گا، جس کے بعد منتخب ایجنسی کو رپورٹ تیار کرنے کا کام سونپا جائے گا۔
یہ منصوبہ این ایچ اے آئی کے ہیڈکوارٹر نئی دہلی کے دائرۂ اختیار میں آتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ شاہراہ منصوبہ عملی شکل اختیار کرتا ہے تو نہ صرف جموں اور کشمیر کے درمیان متبادل اور جدید رابطہ میسر آئے گا بلکہ سیاحت، تجارت، مقامی معیشت اور علاقائی ترقی کو بھی فروغ ملے گا۔ بالخصوص دور دراز اور پہاڑی علاقوں کے رہائشیوں کو بہتر سفری سہولیات اور منڈیوں تک آسان رسائی حاصل ہوگی، جس سے سماجی و اقتصادی سرگرمیوں میں اضافہ متوقع ہے۔