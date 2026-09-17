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این ایچ ملازمین ہڑتال ختم کر کے ڈیوٹی پر واپس آئیں۔وزیر صحت سکینہ ایتو
سکینہ ایتو نے کہاکہ ’مجھے امید ہے کہ ملازمین ہڑتال ختم کردیں گے اور اپنی ڈیوٹی پر واپس آ جائیں گے‘۔
Published : September 17, 2026 at 8:21 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) وزیر صحت اور طبی تعلیم سکینہ ایتو نے جموں و کشمیر میں نیشنل ہیلتھ مشن (این ایچ ایم) کے ملازمین سے اپنی ہڑتال ختم کرنے اور ڈیوٹی پر واپس آنے کی اپیل کی۔انہوں نے ملازمیں کو یقین دلایا کہ حکومت ان کے مطالبات کی جانچ کرے گی اور اپنے دائرہ اختیار میں مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گی۔
جمعرات کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایتو نے کہا کہ حکومت نے احتجاج کرنے والے ملازمین کے ساتھ کئی دور کی بات چیت کی ہے انہوں نے کہا کہ "وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور یہ ان کا جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے تحفظات کا اظہار کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت پہلے ہی ملازمین کے ساتھ ان کے مطالبات پر بات کر چکی ہے۔
سکینہ ایتو نے متعلقہ محکمے کو ہدایت دی ہے کہ وہ ملازمین کی طرف سے اپنی نمائندگی کے ذریعے اٹھائے گئے مسائل کی جانچ کریں۔انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے اختیار کے تحت میں معاملات پر ضروری اقدامات کرے گی جبکہ ملازمین پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جاری احتجاج اسپتالوں میں مرہضوں کی دیکھ بھال میں مشکلات کا باعث بن رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے امید ہے کہ وہ اپنی ہڑتال ختم کر دیں گے اور اپنی ڈیوٹی پر واپس آ جائیں گے۔ حکومت ان کے لیے جو کچھ بھی کر سکتی ہے وہ ضرور کرے گی۔
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واضح رہے کہ این ایچ ایم ملازمین کی ایجی ٹیشن جمعرات کو مسلسل نویں دن میں داخل ہوگئی ہے جموں و کشمیر دونوں کے سبھی اضلاع اور بلاک ہیڈ کوارٹرز پر کارکنوں نے پرامن مظاہرے جاری رکھے ہیں۔ سکینہ ایتو نے کہا کہ احتجاج کرنے والے ملازمین سے اپنے فرائض دوبارہ شروع کرنے کی اپیل کرتے ہوئے اپنے طبی پیشے اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں پر عوام کے اعتماد پر بھی زور دیا۔