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این ایچ اے آئی، ٹریفک پولیس اور دیگر متعلقہ اداروں کی ٹیمیں شاہراہ کی بحالی میں مصروف

این ایچ اے آئی، ٹریفک پولیس اور دیگر متعلقہ اداروں کی ٹیمیں مشینری کے ساتھ شاہراہ کی بحالی میں مصروف ہیں۔

این ایچ 44 بند، پھنسے ہوئے مسافروں کے لیے سری نگر اور کٹرہ کے درمیان خصوصی ٹرین
این ایچ 44 بند، پھنسے ہوئے مسافروں کے لیے سری نگر اور کٹرہ کے درمیان خصوصی ٹرین (Image: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 1, 2026 at 3:29 PM IST

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رامبن: (نواز رونیال) مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر میں شدید بارش مٹی کے تودے گرنے اور پتھروں کے کھسکنے کے باعث جموں۔سرینگر قومی شاہراہ ہفتہ کو بھی ہر قسم کی آمدورفت کے لیے بند رہی، جبکہ شاہراہ کی بحالی کا کام جنگی بنیادوں پر جاری ہے۔

ٹریفک حکام کے مطابق ضلع ادھمپور کے دیول پل، سمرولی کے قریب سنگل کیرج وے کی بحالی کا کام جاری ہے۔ ادھر ضلع رامبن اور بانہال سیکٹر میں مسلسل بارش کے باعث کئی مقامات پر پسیاں اور پتھر گرنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں، جس سے سڑک انتہائی کیچڑ آلود، پھسلن بھری اور غیر محفوظ ہوگئی ہے۔

این ایچ اے آئی، ٹریفک پولیس اور دیگر متعلقہ اداروں کی ٹیمیں مشینری کے ساتھ شاہراہ کی بحالی میں مصروف ہیں۔ ٹریفک حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ شاہراہ کو محفوظ قرار دیے جانے تک شاہراہ پر سفر سے گریز کریں۔ دریں اثنا، شاہراہ کی بندش کے باعث کشمیر اور جموں میں درماندہ ہوئے مسافروں کی سہولت کے لیے شمالی ریلوے نے آج سرینگر اور کٹرا کے درمیان خصوصی ٹرین چلانے کا اعلان کیا ہے۔

خصوصی ٹرین آج ہفتے کی دوپہر 1:15 بجے سرینگر سے روانہ ہوگی اور 2:15 بجے بانہال پہنچے گی، جہاں سے کٹرا کے لیے روانہ ہوگی۔ واپسی میں ٹرین شام 5:05 بجے کٹرا سے سرینگر کے لیے روانہ ہوگی۔ یہ خصوصی ٹرین دونوں سمتوں میں بانہال اور سنگلدان سٹیشنوں پر بھی رکے گی۔

TAGGED:

SRINAGAR AND KATRA
STRANDED PASSENGERS IN SRINAGAR
این ایچ 44 بند،
سری نگر اور کٹرہ
NH44 REMAINS CLOSED

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