پلوامہ کے کریوا علاقوں میں غیر قانونی کانکنی سے ماحولیاتی نقصان کا جائزہ، این جی ٹی ٹیم نے جائزہ لیا
جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ کریوا علاقوں میں غیر قانونی کانکنی پر وزارتِ ماحولیات، جنگلات و ماحولیاتی تبدیلی سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ نے جائزہ لیا
Published : April 8, 2026 at 4:27 PM IST
پلوامہ ( سید عادل مشتاق): نیشنل گرین ٹریبونل (این جی ٹی) کی ہدایت پر تشکیل دی گئی ایک مشترکہ ٹیم نے ضلع پلوامہ کے مختلف کریوا علاقوں کا دورہ کر کے مبینہ غیر قانونی کان کنی کے باعث ہونے والے بڑے پیمانے پر ماحولیاتی نقصان کا زمینی معائنہ کیا۔
ٹیم میں وزارتِ ماحولیات، جنگلات و ماحولیاتی تبدیلی (MoEFCC)، سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ (CPCB) اور ضلعی انتظامیہ کے افسران شامل تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر پلوامہ اور ڈپٹی کمشنر بڈگام بھی ٹیم کے ہمراہ موجود رہے۔
معائنہ کے دوران زوڈرہ، نوپورہ اور کلترو سمیت متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا گیا، جہاں ابتدائی رپورٹ کے مطابق تقریباً ایک ہزار کنال کریوا اراضی اور باغاتی زمین غیر منظم کان کنی کے سبب شدید متاثر ہوئی ہے۔ بتایا گیا کہ مٹی، ریت اور بجری کی کھدائی بھاری مشینری کے ذریعے لازمی ماحولیاتی منظوری کے بغیر انجام دی گئی۔
یہ معائنہ این جی ٹی کی اُس ہدایت کے تحت کیا گیا ہے جس میں خلاف ورزیوں کی نوعیت، ذمہ دار افراد کی نشاندہی اور نقصانات کے ازالے کے ساتھ ساتھ تادیبی کارروائی کی سفارشات پیش کرنے کو کہا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مشترکہ ٹیم اپنی تفصیلی رپورٹ آئندہ دس ہفتوں کے اندر نیشنل گرین ٹریبونل کو پیش کرے گی۔