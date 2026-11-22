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این جی ٹی نے پامپور میں زعفران کے کھیتوں کے قریب کوڑا پھینکے جانے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے پینل تشکیل دیا
کمیٹی کو ہدایت کی گئی ہےکہ وہ جائے وقوعہ کامعائنہ کرے، وہاں جمع شدہ میونسپل اور پلاسٹک کے فضلےکی مقدار اور پھیلاؤ کا تخمینہ لگائے۔
By PTI
Published : November 22, 2026 at 10:36 PM IST
نئی دہلی/جموں: نیشنل گرین ٹربیونل نے کشمیر وادی میں میونسپل کمیٹی پامپور کی جانب سے ٹھوس اور پلاسٹک کے فضلے کو غیر قانونی طور پر پھینکنے کے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یہ کمیٹی اس کے ماحولیاتی اثرات کا بھی جائزہ لے گی، جس میں علاقے میں زعفران کی کاشت کو پہنچنے والا مبینہ نقصان بھی شامل ہے۔
این جی ٹی کے چیئرپرسن جسٹس پرکاش شریواستو اور ماہر رکن افروز احمد پر مشتمل ایک بینچ نے کمیٹی کو ہدایت دی ہے کہ وہ جموں و کشمیر کے ضلع پلوامہ کے علاقے پامپور میں واقع پٹل باغ میں موجود ڈمپنگ سائٹ کا معائنہ کرے اور آٹھ ہفتوں کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے۔
درخواست دہندگان، راجہ مظفر بھٹ اور دیگر نے الزام لگایا کہ میونسپل سالڈ ویسٹ اور پلاسٹک کا فضلہ اس جگہ پر غیر قانونی طور پر پھینکا جا رہا ہے، جس سے لیچیٹ پیدا ہو رہا ہے جو زیر زمین پانی کو آلودہ کر سکتا ہے اور نکاسی آب کے راستوں سے گزر کر دریائے جہلم میں جا سکتا ہے، جو ایک کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر واقع ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ علاقہ ’زعفران ایکٹ، 2007‘ کی دفعہ 3(1) کے تحت مطلع کردہ زعفران کی کاشت کے ممکنہ خطے میں آتا ہے، اور یہ کہ اس قرب و جوار میں زعفران کاشت کرنے والوں کی زرعی پیداوار مبینہ طور پر اس ڈمپنگ سے متاثر ہو رہی تھی۔
درخواست گزاروں نے بدبو، چوہوں اور آوارہ کتوں کے پھیلاؤ اور سطح کے پانی کی آلودگی پر بھی تشویش کا اظہار کیا، اس کے علاوہ یہ الزام لگایا کہ فضلہ جمع ہونے سے چوہوں اور پورکیپائنز کو اپنی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، جو زعفران اور باغبانی کی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
جموں و کشمیر آلودگی کنٹرول کمیٹی کی ایک معائنہ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے، درخواست دہندگان نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی سہولت میں کئی خامیوں کی نشاندہی کی، بشمول اس کی میٹریل ریکوری سہولت جو میونسپل کمیٹی نے پامپور کے پاٹلی باغ-گالندر میں قائم کی تھی۔
معائنہ رپورٹ میں غیر منقسم اور غیر علاج شدہ میراثی فضلہ کے ڈھیروں کو ریکارڈ کیا گیا، بشمول بایوڈیگریڈیبل گھریلو فضلہ، واحد استعمال پلاسٹک اور پیکیجنگ مواد۔ سہولت کے ارد گرد اور ملحقہ زعفران کے کھیتوں میں پلاسٹک کا فضلہ بھی بکھرا ہوا پایا گیا۔
رپورٹ نے چوہوں اور آوارہ کتوں کی موجودگی، لیچیٹ کے مناسب انتظام اور سائنسی پروسیسنگ، کمپیکشن، مٹی کی تہہ بندی اور جمع ہونے والے فضلے کو ٹھکانے لگانے کے مناسب انتظامات کی کمی کو مزید اجاگر کیا۔
درخواست دہندگان نے ڈمپنگ سائٹ کی قانونی حیثیت پر بھی سوال اٹھایا، یہ الزام لگایا کہ مجاز حکام سے مطلوبہ منظوری حاصل نہیں کی گئی، اور زعفران کے کاشتکاروں کو ہونے والے مبینہ نقصانات کے لیے ماحولیاتی معاوضے کی مانگ کی۔
الزامات اور معائنے کے نتائج کا نوٹس لیتے ہوئے ٹربیونل نے مشاہدہ کیا کہ درخواست میں ماحولیاتی اصولوں کی پاسداری سے متعلق اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور فریقِ مخالف کو نوٹس جاری کر دیے۔
مشترکہ کمیٹی میں جموں و کشمیر پولیوشن کنٹرول کمیٹی کے ممبر سیکریٹری کے نمائندے، چندی گڑھ میں وزارتِ ماحولیات، جنگلات و موسمیاتی تبدیلی کے ریجنل آفیسر، شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے ایک ماہر (جنہیں یونیورسٹی کے وائس چانسلر نامزد کریں گے)، اور پلوامہ کے ڈپٹی کمشنر شامل ہوں گے۔ڈپٹی کمشنر رابطہ کار ادارے کے طور پر کام کریں گے۔
کمیٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جائے وقوعہ کا معائنہ کرے، وہاں جمع شدہ میونسپل اور پلاسٹک کے فضلے کی مقدار اور پھیلاؤ کا تخمینہ لگائے، اس بات کی تصدیق کرے کہ آیا ڈمپنگ سائٹ اور ایم آر ایف نے مطلوبہ قانونی اجازت نامے حاصل کر لیے ہیں، اور یہ جائزہ لے کہ فضلے کو وہاں ڈالنے سے قریبی زرعی فصلوں، بالخصوص زعفران کی کاشت پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔اس معاملے کی مزید سماعت 3 فروری 2027 کو مقرر کی گئی ہے۔