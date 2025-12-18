ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بی جے پی کا جموں و کشمیر کے غیر رجسٹرڈ این جی اوز پر سخت نگرانی کا مطالبہ، مبینہ طور پر ملک مخالف عناصر کو فنڈنگ کا الزام
بی جے پی ترجمان نے دہشت گردی کی فنڈنگ کے خلاف بی جے پی کے زیرو ٹالرنس کا حوالہ دیتے ہوئے سخت کارروائی کامطالبہ کیا۔
Published : December 18, 2025 at 7:44 AM IST
سرینگر (جاوید احمد ڈار): مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمای راجدہانی سرینگر میں آج بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) جموں و کشمیر نے جموں و کشمیر میں غیر رجسٹرڈ این جی اوز / ٹرسٹس کے بارے میں سنگین تشویش کا اظہار کیا ہے۔
بی جے پی جموں و کشمیر نے وزارتِ داخلہ (MHA) سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جموں و کشمیر بھر میں کام کرنے والی غیر رجسٹرڈ غیر سرکاری تنظیموں (این جی اوز) کے خلاف سخت کارروائی کرے، بی جے پی نے الزام عائد کیا کہ ایسی کئی تنظیمیں ملک مخالف عناصر کے ساتھ مشتبہ مالی لین دین میں ملوث ہیں۔
سرینگر میں بی جے پی ہیڈکوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، بی جے پی کے سینئر رہنما اور ریاستی ترجمان الطاف ٹھاکر نے خطے میں کام کرنے والی رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ دونوں اقسام کی تنظیموں کی جامع نگرانی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی اور یو ٹی حکومت کو ان تنظیموں کے مالی لین دین اور پسِ پردہ مقاصد پر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ “قوم کی سلامتی اور سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا،” ٹھاکر نے کہا۔
اس مسئلے کو قومی سلامتی کی سنگین تشویش قرار دیتے ہوئے، ٹھاکر نے کہا کہ این جی اوز کا قیام سماجی مقاصد کے لیے کیا گیا تھا، لیکن نگرانی کی کمی کی وجہ سے کچھ تنظیمیں قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ خطے میں تقریباً 16,000 این جی اوز اور ٹرسٹ کام کر رہے ہیں، جبکہ صرف 239 حکومت ہند کے پاس رجسٹرڈ ہیں۔
انہوں نے زور دیا کہ این جی اوز پلیٹ فارمز کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے سخت نگرانی، فنڈز کی حقیقی وقت میں تصدیق اور وقتاً فوقتاً جائزے ضروری ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا، "دہشت گردی کی مالی معاونت، بنیاد پرستی یا ہندوستان کی خودمختاری کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث پائے جانے والوں کو قانون کے تحت سخت ترین کارروائی کا سامنا کرنا چاہئے۔
دہشت گردی کی فنڈنگ کے خلاف بی جے پی کے زیرو ٹالرنس کے عزم کو دہراتے ہوئے، ٹھاکر نے کہا کہ قومی سلامتی کی حفاظت اولین ترجیح ہونی چاہیے اور خبردار کیا کہ این جی اوز کی نگرانی میں کسی قسم کی کوتاہی کے "امن اور استحکام کے لیے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔"
