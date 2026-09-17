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جموں میں اخبار فروش کا گولی مار کر قتل
پولیس کے مطابق حملہ آور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، تاہم اس کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 17, 2026 at 1:35 PM IST|
Updated : September 17, 2026 at 1:50 PM IST
جموں (عامر تانترے) : جموں شہر کے بخشی نگر علاقے میں بدھ کو نامعلوم مسلح شخص نے ایک اخبار فروش کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ مقتول کی شناخت ریشم گھر کالونی کے رہنے والے دیپک شرما کے طور پر ہوئی ہے۔
پولیس کے مطابق دیپک شرما اپنے گھر کے اندر موجود تھا، اسی دوران ایک مسلح شخص گھر میں داخل ہوا اور دیپک کو قریب سے گولی مار کر اسے ابدی نیند سلا دیا۔ ایک پولیس افسر نے بتایا: "اسے کئی گولیاں ماری گئیں اور حملہ آور موقع سے فرار ہوگیا۔"
دیپک شرما کو فوری طور پر قریبی گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) جموں منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ اس سلسلے میں بخشی نگر پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ حملہ آور کی شناخت اور گرفتاری کے لیے بڑے پیمانے پر تلاش شروع کر دی گئی ہے۔
پولیس نے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے اور مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
کیا یہ حملہ دہشت گردوں نے کیا یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ کارفرما ہے؟ اس حوالہ سے فوری طور پر کوئی بھی معلومات حاصل نہیں ہو سکی کیونکہ پولیس نے ابھی تک اس ضمن میں کوئی بھی بیان جاری نہیں کیا ہے۔
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