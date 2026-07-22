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نو شادی شدہ نوجوان کو رات بھر تلاش کیا گیا، کھاگ کے نالے سے نعش برآمد
تمام متعلقہ محکموں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے ریسکیو ایجنسیوں کو حساس علاقوں میں مسلسل نگرانی اور کسی بھی ہنگامی صورتحال پر فوری کارروائی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔
Published : July 22, 2026 at 11:55 AM IST
بڈگام، جمون وکشمیر (محمد عارف وانی): وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے کھاگ علاقے میں گزشتہ روز سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے نو شادی شدہ نوجوان کی لاش بدھ کی صبح رات بھر جاری رہنے والی وسیع تلاش مہم کے بعد آشرہ نالہ سے برآمد کر لی گئی۔ متوفی کی شناخت شبیر احمد پسوال ساکن درنگ، کھاگ کے طور پر ہوئی ہے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق مسلسل بارشوں کے باعث نالے میں اچانک پانی کی سطح بلند ہوگئی، جس کے نتیجے میں شبیر احمد تیز بہاؤ کی زد میں آکر لاپتہ ہوگیا تھا۔ واقعہ پیش آتے ہی سول انتظامیہ، پولیس، ریسکیو اداروں اور مقامی رضاکاروں نے مشترکہ طور پر بڑے پیمانے پر تلاش مہم شروع کی۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل کوششوں کے بعد بدھ کی صبح آشرہ نالہ سے نوجوان کی لاش برآمد کر لی گئی۔
کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال برقرار
تلاشی کارروائی میں تحصیلدار کھاگ، ایس ایچ او کھاگ مدثر احمد، ریسکیو اہلکاروں، مقامی نوجوانوں اور رضاکاروں نے بھرپور حصہ لیا۔ ادھر ضلع بڈگام میں مسلسل بارشوں کے باعث کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال برقرار ہے، جہاں متعدد دیہات زیر آب آچکے ہیں، رابطہ سڑکوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے جب کہ ندی نالوں میں طغیانی کے باعث انتظامیہ نے ہنگامی اقدامات مزید تیز کر دیے ہیں۔
چوبیس گھنٹے فعال ہیلپ لائنیں قائم
بڈگام پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور دریاؤں، ندی نالوں، بندھوں اور سیلاب سے متاثرہ مقامات کے قریب جانے سے احتراز کریں۔ پولیس نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چوبیس گھنٹے فعال ہیلپ لائنیں بھی قائم کی ہیں۔
کسی بھی وقت خطرناک رخ اختیار کر سکتا ہے پانی کا بہاؤ
پولیس نے والدین کو ہدایت دی ہے کہ وہ بچوں کو کھلے نالوں، پلوں اور تیز بہاؤ والے مقامات سے دور رکھیں، جب کہ شہریوں سے کہا گیا ہے کہ سیلابی پانی دیکھنے یا تصاویر لینے کی غرض سے آبی ذخائر کے قریب جمع ہونے سے گریز کریں کیونکہ پانی کا بہاؤ کسی بھی وقت خطرناک رخ اختیار کر سکتا ہے۔
تمام متعلقہ محکموں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت
دریں اثنا ڈپٹی کمشنر بڈگام نے تمام متعلقہ محکموں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے پولیس، ایس ڈی آر ایف، سول ڈیفنس، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور دیگر ریسکیو ایجنسیوں کو حساس علاقوں میں مسلسل نگرانی اور کسی بھی ہنگامی صورتحال پر فوری کارروائی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، غیر ضروری طور گھروں سے باہر نہ نکلیں اور پولیس و سول انتظامیہ کی جانب سے جاری حفاظتی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔